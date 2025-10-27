हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने की खुदकुशी
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने खुदकुशी कर ली है. साल 2020 में सचिवालय से हुए थे रिटायर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 2:13 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने खुदकुशी कर ली है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के शव का पोस्टमार्टम ढालपुर अस्पताल में किया जा रहा है. पुलिस इस पूरे मामले में आगामी जांच में जुटी है.
प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने की खुदकुशी
कुल्लू पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान रायसन बिहाल निवासी शांति स्वरूप (उम्र- 64 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर थे. शांति स्वरूप साल 2020 में सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए थे. उसके बाद अपने घर में रह रहे थे. शांति स्वरूप की पत्नी बीना देवी ने बताया कि सुबह जब वह अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो कमरे में वह लहूलुहान हालात में पड़े हुए थे. जिसके बाद बीना देवी ने फौरन पुलिस और अपने पड़ोसियों को सूचित किया.
कमरे में लहूलुहान पड़ी थी बॉडी
बीना देवी ने बताया कि, "सुबह पड़ोस में बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे. इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई थी, लेकिन हमें लगा कि बच्चे पटाखे फोड़ रहें तो शायद यह आवाज पटाखे की है. इसके बाद जब कमरे में गई तो अपने पति को लहूलुहान हालत में पाया." घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर शांति स्वरूप ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया?
'पिस्टल से सिर में मारी गोली'
एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने आत्महत्या कर ली है. घटना सोमवार सुबह साढ़े 9 बजे के आसपास की हैं. मृतक की पत्नी ने बताया कि उन्होंने अपने आप को पिस्टल से सिर में गोली मारी है. इस मामले में परिजनों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है."
ये भी पढ़ें: हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?
ये भी पढ़ें: क्या है देव जगती, कुल्लू में हो रहा इसका आयोजन, क्या फिर से हिमाचल में आने वाली है बड़ी आपदा