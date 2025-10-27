ETV Bharat / state

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने की खुदकुशी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने खुदकुशी कर ली है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के शव का पोस्टमार्टम ढालपुर अस्पताल में किया जा रहा है. पुलिस इस पूरे मामले में आगामी जांच में जुटी है.

कुल्लू पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान रायसन बिहाल निवासी शांति स्वरूप (उम्र- 64 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर थे. शांति स्वरूप साल 2020 में सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए थे. उसके बाद अपने घर में रह रहे थे. शांति स्वरूप की पत्नी बीना देवी ने बताया कि सुबह जब वह अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो कमरे में वह लहूलुहान हालात में पड़े हुए थे. जिसके बाद बीना देवी ने फौरन पुलिस और अपने पड़ोसियों को सूचित किया.