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जिन देवी के आशीष ने सिंहासन से लोकतांत्रिक सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, उन्हीं के प्रांगण में मूर्त रूप में रहेंगे वीरभद्र सिंह

कुलदेवी मां भीमाकाली के प्रांगण में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा ( ETV Bharat )

शिमला: देश में लोकतंत्र के उदय के साथ राजशाही भले ही अस्त हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की बढ़ती उम्र साथ एक राजा का प्रभाव भी विस्तार पता रहा. बुशहर रियासत के राजा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 21 साल से ज्यादा समय तक हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाली. जनता के बीच उनके प्रभाव ने 'राजा साहब' को उनके नाम का पर्यायवाची बना दिया. रविवार, 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण उन्हीं की कुलदेवी के प्रांगण में हुआ. वहीं, कुलदेवी जिनके आशीष ने वीरभद्र सिंह को राजतंत्र के सिंहासन से प्रजातंत्र के शीर्ष पद यानी मुख्यमंत्री के पद पर लंबे समय तक आसीन रखा.

कुलदेवी के प्रांगण में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा शिमला से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा आज का सराहन कभी बुशहर रियासत की राजधानी शोणितपुर हुआ करता था. मगर आज सराहन के रूप में यह स्थान आस्था के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है. यहां विराजमान हैं बुशहर रियासत के राजपरिवार की कुलदेवी मां भीमाकाली. अब इन्हीं कुलदेवी के प्रांगण में वीरभद्र सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो अब मूर्त रूप में लंबे वक्त के लिए अपनी कुलदेवी के परागण में स्थापित रहेंगे.