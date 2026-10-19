जिन देवी के आशीष ने सिंहासन से लोकतांत्रिक सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, उन्हीं के प्रांगण में मूर्त रूप में रहेंगे वीरभद्र सिंह
सराहन वीरभद्र सिंह की जन्मस्थली है और यहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की लोगों की लंबे समय से भावना थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:40 AM IST
शिमला: देश में लोकतंत्र के उदय के साथ राजशाही भले ही अस्त हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की बढ़ती उम्र साथ एक राजा का प्रभाव भी विस्तार पता रहा. बुशहर रियासत के राजा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 21 साल से ज्यादा समय तक हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाली. जनता के बीच उनके प्रभाव ने 'राजा साहब' को उनके नाम का पर्यायवाची बना दिया. रविवार, 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण उन्हीं की कुलदेवी के प्रांगण में हुआ. वहीं, कुलदेवी जिनके आशीष ने वीरभद्र सिंह को राजतंत्र के सिंहासन से प्रजातंत्र के शीर्ष पद यानी मुख्यमंत्री के पद पर लंबे समय तक आसीन रखा.
कुलदेवी के प्रांगण में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा
शिमला से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा आज का सराहन कभी बुशहर रियासत की राजधानी शोणितपुर हुआ करता था. मगर आज सराहन के रूप में यह स्थान आस्था के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है. यहां विराजमान हैं बुशहर रियासत के राजपरिवार की कुलदेवी मां भीमाकाली. अब इन्हीं कुलदेवी के प्रांगण में वीरभद्र सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो अब मूर्त रूप में लंबे वक्त के लिए अपनी कुलदेवी के परागण में स्थापित रहेंगे.
मंदिर में माता की गुप्त पूजा करते थे वीरभद्र सिंह
मंदिर के पुजारी सोहन लाल ने मंदिर पर आंगन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर खुशी जताई. वीरभद्र सिंह को याद करते हुए पुजारी सोहन लाल बताते हैं कि, "मां भीमाकाली उनकी कुलदेवी रही हैं. मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह अपने पुराने स्वभाव से ही मंदिर आया करते थे. वीरभद्र सिंह जब आते थे तो वे अपनी गुप्त पूजा करते थे और मां भीमाकाली से वार्तालाप भी किया करते थे. राज परिवार की परंपरा को अब बुशहर रियासत के नए राजा विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ा रहे हैं."
बुशहर रियासत के राजपरिवार की कुलदेवी हैं मां भीमाकाली
भीमाकली मंदिर के पुजारी सोहन लाल सराहन स्थित इस ऐतिहासिक मां भीमाकाली मंदिर का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि मंदिर करीब 800 से 1800 वर्ष पुराना है. 13वीं शताब्दी के आस पास तत्कालीन बुशहर रियासत के राजपरिवार की ओर से मंदिर का निर्माण करवाया गया था. मां भीमाकाली बुशहर रियासत के राजपरिवार की कुलदेवी हैं, जिनके कुल में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी जन्म हुआ.
किन्नौर तक फैली है रियासत
पुजारी सोहन लाल बताते हैं, भीमाकाली का भव्य मंदिर बुशहर रियासत के राजवंश की कुलदेवी को समर्पित है. किन्नौर तक फैली इस रियासत की राजधानी शोणितपुर थी, जिसे आज सराहन के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के जले हुए शरीर से उनके कान का हिस्सा यहां गिरा था. इसी मान्यता के चलते इस स्थान को 51 शक्तिपीठों से भी जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि मां भीमकाली यहां भक्तों की मनोकामना सुनती हैं और पूरी भी करती हैं.
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