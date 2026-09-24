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'60 करोड़ जरूरतमंदों का स्वास्थ्य कवच बना आयुष्मान भारत, कीरतपुर-मनाली फोरलेन और पधर-मंडी राजमार्ग काम में आएगी तेजी'

मंडी में NHAI, PWD और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और स्वास्थ्य की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए योजना का विस्तार किया गया. इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 6 करोड़ से भी अधिक बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से इस सुरक्षा घेरे में शामिल किया गया है. अब तक 13 करोड़ से अधिक बार मरीज इस योजना के तहत अस्पतालों में कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण उपचार का लाभ उठा चुके हैं, जिससे देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधे तौर पर लगभग ₹2 लाख करोड़ की भारी बचत हुई है.

मंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' ने आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, इस योजना ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए देशवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण, किफायती और सुलभ इलाज का नया युग शुरू किया है. इस योजना ने देश के 60 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवच प्रदान कर उन्हें गंभीर बीमारियों और इलाज के भारी-भरकम खर्चों की चिंता से पूरी तरह मुक्त कर दिया है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि, देश के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाओं की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना से सूचीबद्ध किया गया है. साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए 1.86 लाख से अधिक 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' संचालित किए जा रहे हैं. इन आरोग्य मंदिरों में अब तक 500 करोड़ से ज्यादा बार लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंच चुके हैं, जहां 60 से अधिक प्रकार की स्वास्थ्य जांच और 150 से अधिक आवश्यक दवाएं आम लोगों को बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जा रही है. 'एक देश, एक स्वास्थ्य कार्ड' की पोर्टेबिलिटी सुविधा के कारण लाभार्थी अपने गृह राज्य के बाहर भी देश भर के किसी भी संबद्ध अस्पताल में बिना किसी बाधा के मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कैंसर, हृदय रोग और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर व जानलेवा बीमारियों के लिए भी 100% वित्तीय कवरेज दिया जा रहा है.

'हिम केयर योजना को बंद करने की साजिश'

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि, आयुष्मान भारत ने देश की जनता का बड़ा आर्थिक बोझ हल्का किया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस योजना से छूटे परिवारों को कवर करने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने 'हिम केयर' योजना शुरू कर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान कांग्रेस सरकार इसे बंद करने की साजिश कर रही है और प्रदेश की जनता को आयुष्मान भारत के लाभों से भी महरूम रख रही है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

कीरतपुर-मनाली फोरलेन काम में आएगी तेजी

वहीं, जयराम ठाकुर ने बुधवार को NHAI, लोक निर्माण विभाग (PWD) और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कीरतपुर-मनाली फोरलेन और पधर-मंडी राजमार्ग निर्माण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. बैठक में सड़क, पुल और टनल निर्माण के कारण स्थानीय लोगों को पेश आ रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई. जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल समाधान किया जाए और लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बैठक में डडोर चौक, नागचला और झिड़ी फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई. इसके अलावा मंडी-पंडोह के बीच बन रही नई टनलों, हनोगी पुल और मंदिर मार्ग और शालानाल में निर्माणाधीन नई बॉक्स टनल के कार्यों की भी समीक्षा की गई. नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य में और गति लाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को लंबे समय तक निर्माण संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े.

बैठक में थलौट क्षेत्र में टनल के ऊपर बसे गांव की सुरक्षा का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया.

जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रोटेक्शन वर्क को बिना किसी देरी के शुरू किया जाए. उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के निर्माण के साथ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्राथमिक जिम्मेदारी है. समीक्षा बैठक के दौरान सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा राहत कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा हुई. जयराम ठाकुर ने स्थानीय अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों तक राहत और आवश्यक सहायता शीघ्र पहुंचाने और लंबित राहत कार्यों में तेजी लाने को कहा.

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

इस दौरान जयराम ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों के सामने लोगों की समस्याओं को रखा और उनके जल्द समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि कीरतपुर-मनाली फोरलेन और अन्य राजमार्ग परियोजनाएं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाएं हैं. इनसे यातायात सुविधा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, लेकिन निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करना भी जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए परियोजनाओं को निर्धारित समय में आगे बढ़ाने को कहा.

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