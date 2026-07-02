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पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह, हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई

नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और नालागढ़ से पांच बार विधायक रहे राजा विजेंद्र सिंह गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. खेड़ा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने लोकप्रिय जननेता को अंतिम विदाई दी. अंतिम यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहा और लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

राजा विजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया. इस दौरान प्रशासन की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह दिखाया कि वे केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय और सम्मानित नेता थे. अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा.

अंतिम विदाई में पहुंचे हजारों लोग (ETV BHARAT)

'जनसेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे'

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें राजा विजेंद्र सिंह के साथ मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था. उन्होंने कहा कि राजा विजेंद्र सिंह बेहद सरल, मिलनसार और जनसेवा के लिए समर्पित नेता थे. उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी, लोकप्रिय और जनभावनाओं को समझने वाले नेता को खो दिया है.