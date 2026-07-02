पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह, हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई
हिमाचल समेत पंजाब से भी कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 9:08 PM IST
नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और नालागढ़ से पांच बार विधायक रहे राजा विजेंद्र सिंह गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. खेड़ा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने लोकप्रिय जननेता को अंतिम विदाई दी. अंतिम यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहा और लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
राजा विजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया. इस दौरान प्रशासन की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह दिखाया कि वे केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय और सम्मानित नेता थे. अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा.
'जनसेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे'
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें राजा विजेंद्र सिंह के साथ मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था. उन्होंने कहा कि राजा विजेंद्र सिंह बेहद सरल, मिलनसार और जनसेवा के लिए समर्पित नेता थे. उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी, लोकप्रिय और जनभावनाओं को समझने वाले नेता को खो दिया है.
पांच बार विधायक रहे, कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं
राजा विजेंद्र सिंह का जन्म 26 जून 1946 को नालागढ़ रियासत के चंदेल राजवंश में हुआ था. वर्ष 1971 में पिता राजा सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उन्होंने नालागढ़ राजपरिवार की जिम्मेदारियां संभालीं. उन्होंने वर्ष 1977, 1982, 1985, 1990 और 1993 में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और लगातार पांच बार विधायक चुने गए. मई 1982 से अप्रैल 1983 तक उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव के रूप में सेवाएं दीं, जबकि 1983-84 और 1988-89 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए.
प्रदेशभर से पहुंचे जनप्रतिनिधि
अंतिम संस्कार में पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर केवलपाल सिंह, दून विधायक चौधरी राम कुमार, नालागढ़ विधायक हरदीप सिंह बावा, पूर्व विधायक के.एल. ठाकुर, पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. सभी ने उनके निधन को प्रदेश और विशेषकर नालागढ़ क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया.
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