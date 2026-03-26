पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बोला सरकार पर हमला, बोले–प्रदेश में मेडिकल सेवाएं ठप, बाहर जाकर एमआरआई करवाई
पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि जब वे खुद एसएमएस में में एमआरआई करवाने गए तो अव्यवस्था देखी.
Published : March 26, 2026 at 5:09 PM IST
जयपुर: पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी है. पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि इस सरकार की मेडिकल सेवाओं के विस्तार की सोच ही नहीं है. हमारी कांग्रेस सरकार में मेडिकल सेवाओं के विस्तार के जो काम शुरू हुए, ये सरकार उन कार्यो को ही पूरा नहीं करा पा रही.
उन्होंने कहा कि हमारी सिंगल ईंजन सरकार ने जब मेडिकल सेवाओं का इतना काम कर दिया, तो ये डबल ईंजन सरकार तो पिछले ढाई साल में उतना काम भी नहीं कर पाई. हमने चिंरजीवी योजना में कई महंगी जांचे भी फ्री कर दी थी, लेकिन अब लोगों को राहत मिलना बंद हो गई है. हमने कई मेडिकल कॉलेज के लिए जमीनें आवंटित कर बजट भी दिया, लेकिन यह सरकार काम को आगे नही बढ़ाती. सरकारी और निजी अस्पतालों में क्लेम के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं.
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बाहर जाकर एमआरआई करवाई: रघु शर्मा ने कहा कि आरजीएचएस योजना को सरकार चला ही नहीं पा रही. आरजीएचएस योजना को कमजोर करने के लिए कई पाबंदियां लगा दी हैं. योजना के तहत करोड़ों रुपए अटके हुए हैं, जिसके बाद कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है. इससे लाभार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. रघु शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं एमआरआई करवाने एसएमएस अस्पताल गया, लेकिन वहा हालात बिगड़ चुके है. एमआरआई एक कोने में होती है और फोटो खिंचवाने के लिए दूसरे कोने में जाना पड़ता है. ऐसे में मैंने खुद बाहर जाकर एमआरआई करवाई.
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तबेले में दवा की दुकान खुली: पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश में बेपटरी हुई चिकित्सा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि तबेले में दवा की दुकान खुली है, जिसका 20 लाख का क्लेम उठाया जा रहा है. सरकार इसके लिए चिंतित नहीं और कुछ व्यवस्था भी नहीं की है. कोरोनकाल में हमने जो मैनेजमेंट किया और जो उपकरण लाए, उनसे आज तक लोगों को मदद मिल रही है. हमारे खोले गए सीएचसी, पीएचसी से लोगों को इलाज मिल रहा है. यह सरकार केवल दोषारोपण करने वाली सरकार है.