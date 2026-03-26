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पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बोला सरकार पर हमला, बोले–प्रदेश में मेडिकल सेवाएं ठप, बाहर जाकर एमआरआई करवाई

मीडिया से बात करते पूर्व मंत्री रघु शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी है. पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि इस सरकार की मेडिकल सेवाओं के विस्तार की सोच ही नहीं है. हमारी कांग्रेस सरकार में मेडिकल सेवाओं के विस्तार के जो काम शुरू हुए, ये सरकार उन कार्यो को ही पूरा नहीं करा पा रही. उन्होंने कहा कि हमारी सिंगल ईंजन सरकार ने जब मेडिकल सेवाओं का इतना काम कर दिया, तो ये डबल ईंजन सरकार तो पिछले ढाई साल में उतना काम भी नहीं कर पाई. हमने चिंरजीवी योजना में कई महंगी जांचे भी फ्री कर दी थी, लेकिन अब लोगों को राहत मिलना बंद हो गई है. हमने कई मेडिकल कॉलेज के लिए जमीनें आवंटित कर बजट भी दिया, लेकिन यह सरकार काम को आगे नही बढ़ाती. सरकारी और निजी अस्पतालों में क्लेम के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं. पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष जूली ने मोदी की गारंटी और 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार को घेरा