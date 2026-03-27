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हरियाणा पूर्व सांसद जंगबीर सिंह का निधन, पाकिस्तान और चीन की लड़ाई में रहे शामिल, आपातकाल के दौरान जेल भी गए

भिवानी: हरियाणा के पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह का आज लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया. जगबीर सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली. वो बीते अक्टूबर महीने से लगातार बीमार चल रहे थे. इस दौरान इनके बड़े बेटे कमल प्रधान और छोटे बेटे हरिकेश ने लगातार उनकी देखभाल की.

हरियाणा के पूर्व सांसद जंगबीर सिंह का निधन: जंगबीर सिंह का जन्म तोशाम हलके के खरकड़ी (माखवान) गांव में एक मार्च 1941 को हुआ था. उन्होंने एमए व एलएलबी तक पढ़ाई की और फौज में भर्ती हुए. राज राइफल में रहते उन्होंने 1962 व 1965 की चीन व पाक से लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे. इसके बाद वो राजनीति में आए और आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक दो साल हिसार जेल में रहे.

राजनीति में आने से पहले भारतीय सेना में दी सेवाएं: चौधरी जंगबीर सिंह के पिता चौधरी रघुबीर सिंह भी फौज में सुबेदार थे. जिनसे मिली प्रेरणा से जंगबीर सिंह में भी देश सेवा व समाज सेवा का गजब का जज़्बा रहा. साथ ही अपने पिता से प्रेरित होकर समाजसेवा में हमेशा अग्रणी रहे. जिसके चलते वो हरियाणा विकास पार्टी से साल 1991 से 96 तक भिवानी संसदीय सीट से लोकसभा सांसद भी रहे.