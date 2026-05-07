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दुष्यंत चौटाला को हाईकोर्ट से राहत, SIT की कार्रवाई पर कोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार-केंद्र सरकार-CBI को नोटिस

पंचकूला: हरियाणा के पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दायर याचिका पर आज, गुरूवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से पूछा है कि मामले में अब तक जांच की वास्तविक स्थिति क्या है और याचिकाकर्ता को जांच प्रक्रिया में किस आधार पर शामिल नहीं किया गया.

दुष्यंत चौटाला के वकील की दलील: सुनवाई के दौरान दुष्यंत चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग देने को तैयार हैं. लेकिन पड़ताल कर रही विशेष जांच टीम ने अब तक उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया. बताया कि न तो याची को पूछताछ के लिए बुलाया गया और न ही किसी प्रकार की औपचारिक सूचना दी गई. बिना प्रक्रिया अपनाए मामले को लंबित रखना कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत बताया. यह दलील भी दी कि जांच एजेंसियों द्वारा अब तक अपनाया गया रवैया प्रक्रिया संबंधी सवाल खड़े करता है और निष्पक्ष जांच की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिह्न लगता है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता को आधिकारिक रूप से जांच में शामिल होने का अवसर ही नहीं दिया गया, उस दौरान तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल धारणा उचित नहीं मानी जा सकती.

मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी: हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए हरियाणा सरकार, भारत सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच की वर्तमान स्थिति, एसआईटी की कार्रवाई, नोटिस जारी करने या न करने के कारण और आगे की प्रक्रिया को लेकर पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड पर लाया जाए.

सादे कपड़ों में हथियार लहराते हुए धमकी: गौरतलब है कि इस मामले में हरियाणा के पूर्व उप-मुख्यमंत्री एवं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने अपने काफिले को रोक कर उन्हें हथियार दिखाए जाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ जांच को हरियाणा पुलिस से लेकर किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे सीबीआई या चंडीगढ़/पंजाब पुलिस को सौंप जाने की प्रार्थना भी की है. दायर याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल 2026 को हिसार में याची दुष्यंत चौटाला के काफिले को एक सफेद बोलेरो वाहन द्वारा रोका गया. आरोप हैं कि सादे कपड़ों (सिविल ड्रेस) में मौजूद पुलिस अधिकारी, जिनमें इंस्पेक्टर पवन कुमार का नाम प्रमुख रूप से लिया गया है. आरोप हैं कि इंस्पेक्टर ने हथियार लहराते हुए उन्हें और उनके सुरक्षाकर्मियों को धमकाया. दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट को बताया कि वह वाई-प्लस सुरक्षा श्रेणी के तहत संरक्षित हैं. बावजूद इसके ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है. याचिका के अनुसार, उनके निजी सुरक्षाकर्मी अधिकारियों ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए अलग-अलग शिकायतें दी हैं. इन शिकायतों में जान से मारने की धमकी का भी जिक्र है.