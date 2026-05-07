ETV Bharat / state

दुष्यंत चौटाला को हाईकोर्ट से राहत, SIT की कार्रवाई पर कोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार-केंद्र सरकार-CBI को नोटिस

हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Former Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala gets relief from Punjab and Haryana High Court
दुष्यंत चौटाला को हाईकोर्ट से राहत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा के पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दायर याचिका पर आज, गुरूवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से पूछा है कि मामले में अब तक जांच की वास्तविक स्थिति क्या है और याचिकाकर्ता को जांच प्रक्रिया में किस आधार पर शामिल नहीं किया गया.

दुष्यंत चौटाला के वकील की दलील: सुनवाई के दौरान दुष्यंत चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग देने को तैयार हैं. लेकिन पड़ताल कर रही विशेष जांच टीम ने अब तक उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया. बताया कि न तो याची को पूछताछ के लिए बुलाया गया और न ही किसी प्रकार की औपचारिक सूचना दी गई. बिना प्रक्रिया अपनाए मामले को लंबित रखना कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत बताया. यह दलील भी दी कि जांच एजेंसियों द्वारा अब तक अपनाया गया रवैया प्रक्रिया संबंधी सवाल खड़े करता है और निष्पक्ष जांच की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिह्न लगता है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता को आधिकारिक रूप से जांच में शामिल होने का अवसर ही नहीं दिया गया, उस दौरान तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल धारणा उचित नहीं मानी जा सकती.

मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी: हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए हरियाणा सरकार, भारत सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच की वर्तमान स्थिति, एसआईटी की कार्रवाई, नोटिस जारी करने या न करने के कारण और आगे की प्रक्रिया को लेकर पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड पर लाया जाए.

सादे कपड़ों में हथियार लहराते हुए धमकी: गौरतलब है कि इस मामले में हरियाणा के पूर्व उप-मुख्यमंत्री एवं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने अपने काफिले को रोक कर उन्हें हथियार दिखाए जाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ जांच को हरियाणा पुलिस से लेकर किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे सीबीआई या चंडीगढ़/पंजाब पुलिस को सौंप जाने की प्रार्थना भी की है. दायर याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल 2026 को हिसार में याची दुष्यंत चौटाला के काफिले को एक सफेद बोलेरो वाहन द्वारा रोका गया. आरोप हैं कि सादे कपड़ों (सिविल ड्रेस) में मौजूद पुलिस अधिकारी, जिनमें इंस्पेक्टर पवन कुमार का नाम प्रमुख रूप से लिया गया है. आरोप हैं कि इंस्पेक्टर ने हथियार लहराते हुए उन्हें और उनके सुरक्षाकर्मियों को धमकाया. दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट को बताया कि वह वाई-प्लस सुरक्षा श्रेणी के तहत संरक्षित हैं. बावजूद इसके ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है. याचिका के अनुसार, उनके निजी सुरक्षाकर्मी अधिकारियों ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए अलग-अलग शिकायतें दी हैं. इन शिकायतों में जान से मारने की धमकी का भी जिक्र है.

झूठे मामले दर्ज कर दबाव बनाने के आरोप: दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि दुष्यंत चौटाला के साथ हुई इस घटना के बाद हरियाणा पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय उनके परिजनों और समर्थकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने की कोशिश की है. याचिका में बीती सात अप्रैल की एक घटना को आधार बनाकर दर्ज एफआईआर को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया गया है. दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि घटना के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही एफआईआर दर्ज की है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : दुष्यंत-सीआईए विवाद: ADGP ने पुलिस को दी क्लीन चिट, मुलाकात का वीडियो जारी, जेजेपी कर चुकी महापंचायत

ये भी पढ़ें : दुष्यंत चौटाला ने जताई एनकाउंटर की आशंका, बोले - कोर्ट में होगा साज़िश का पूरा पर्दाफाश

TAGGED:

DUSHYANT CHAUTALA
PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
CBI
SIT
DUSHYANT CHAUTALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.