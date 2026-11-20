ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का निधन, किडनी की बीमारी से थे पीड़ित

Phool Chand Mullana ( Congress MLA Varun Mullana )

चंडीगढ़/अंबाला: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का निधन हो गया. उनके बेटे और सांसद वरुण मुलाना ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि फूलचंद मुलाना किडनी की बीमारी से पीड़ित थे.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का निधन: फूलचंद मुलाना का जन्म 6 अप्रैल 1941 को हुआ था. वो हरियाणा के एक दिग्गज दलित नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के प्रमुख स्तंभ थे. वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता थे, जिनका आज (20 नवंबर 2026) 85 वर्ष की आयु में किडनी की बीमारी के कारण निधन हो गया है.