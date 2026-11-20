हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का निधन, किडनी की बीमारी से थे पीड़ित
Phool Chand Mullana Passed Away: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का निधन हो गया. वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थे.
Published : November 20, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 11:24 AM IST
चंडीगढ़/अंबाला: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का निधन हो गया. उनके बेटे और सांसद वरुण मुलाना ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि फूलचंद मुलाना किडनी की बीमारी से पीड़ित थे.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना का निधन: फूलचंद मुलाना का जन्म 6 अप्रैल 1941 को हुआ था. वो हरियाणा के एक दिग्गज दलित नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के प्रमुख स्तंभ थे. वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता थे, जिनका आज (20 नवंबर 2026) 85 वर्ष की आयु में किडनी की बीमारी के कारण निधन हो गया है.
आज हमारे नेता और मेरे पिता चौधरी फूल चंद मुलाना जी नहीं रहे https://t.co/0DrhXQAT1M— Varun Chaudhry (@VarunMullana) November 20, 2026
राजनीतिक सफर और प्रमुख उपलब्धियां:
- सबसे लंबा प्रदेशाध्यक्ष कार्यकाल: फूलचंद मुलाना ने 27 अगस्त 2007 से 10 फरवरी 2014 तक (लगभग साढ़े छह साल) हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभाली, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड है.
- चार बार के विधायक: फूलचंद मुलाना अंबाला जिले की सुरक्षित सीट मुलाना विधानसभा क्षेत्र से चार बार (1972, 1982, 1991 और 2005 में) विधायक चुने गए.
- कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे: भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार (2005–2009) में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. उन्हें दलित और वंचित वर्गों की आवाज उठाने वाले एक सादगीपूर्ण और जमीनी नेता के रूप में जाना जाता था.
प्रारंभिक जीवन और परिवार: यमुनानगर जिले के मिलक खास गांव में जन्मे मुलाना ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की थी और राजनीति में आने से पहले वकालत के पेशे से जुड़े थे. उनके पुत्र वरुण चौधरी वर्तमान में अंबाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हैं. उनकी पुत्रवधू पूजा चौधरी वर्तमान में मुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. उनकी बेटी कल्पना कटारिया भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में आयकर आयुक्त हैं और दामाद राजेंद्र कटारिया वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी हैं.
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