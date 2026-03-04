ETV Bharat / state

सिरसा में होली मिलन समारोह का आयोजन, कार्यकर्ताओं के साथ होली के रंग में रंगे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला

गुलाल लगाकर शुभकामनाएं प्रेम और सद्भाव का दिया संदेशः होली मिलन समारोह के दौरान चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने सभी को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं और आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि "होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि यह आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने और समाज में समरसता स्थापित करने का अवसर है." उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि "वे इसी भावना के साथ समाज सेवा और जनकल्याण के कार्यों में जुटे रहें."

सिरसाः हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा स्थित अपने निवास पर होली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली. रंगों के इस त्यौहार पर उनके आवास पर कार्यकर्ताओं समर्थकों और क्षेत्रवासियों का तांता लगा रहा. ढोल नगाड़ों की थाप फूलों की वर्षा और गुलाल की खुशबू के बीच पूरा माहौल भाईचारे और सौहार्द से सराबोर नजर आया.

होली खेलकर पारंपरिक व्यंजनों का लिया आनंदः इस अवसर पर उनके पुत्र चौधरी गगनदीप सिंह चौटाला और पोते चौधरी सूर्य प्रकाश चौटाला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम में चेयरमैन जगदेव सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय नेता भी शामिल हुए. सभी ने मिलकर रंगों से होली खेली और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया. युवाओं ने भी समारोह में बढ़-चढ़कर भाग लिया जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय बना रहा.

होली बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेशः चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने देश और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है." उन्होंने कहा कि "जैसे होलिका दहन के माध्यम से नकारात्मकता का अंत होता है. उसी प्रकार हमें अपने जीवन से भी द्वेष अहंकार और वैमनस्य को दूर कर प्रेम और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए."

सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामनाः उन्होंने आगे कहा कि "हरियाणा की धरती भाईचारे और परंपराओं की मिसाल रही है. यहां के लोग मिलजुल कर हर त्योहार को मनाते हैं और यही हमारी असली ताकत है." उन्होंने कामना करते हुए कहा कि होली का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आए. रंगों से सराबोर ये आयोजन ना केवल एक राजनीतिक परिवार का होली मिलन था, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी बना. उत्साह उमंग और भाईचारे के इस माहौल ने ये संदेश दिया कि त्योहार हमें जोड़ने का कार्य करते हैं और समाज को मजबूत बनाते हैं.