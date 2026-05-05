ETV Bharat / state

गोली लगने से घायल पूर्व प्रधान की इलाज के दौरान मौत; मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई थी वारदात, तीन टीमें गठित

सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

घटनास्थल पर जांच करते पुलिस के अधिकारी, मनोज कुमार हेला (फाइल फोटो)
घटनास्थल पर जांच करते पुलिस के अधिकारी, मनोज कुमार हेला (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी : जिले में सोमवार को गोली लगने से घायल पूर्व प्रधान की मंगलवार को मौत हो गई. उनका इलाज प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में चल रहा था. घटना के बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल है. वहीं, घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर अभी भी फरार हैं. पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया है.

मामला संदीपनघाट थाना क्षेत्र के आलमचंद गांव का है. परिजनों के मुताबिक, सोमवार सुबह मनोज कुमार हेला (45), जो गांव के पूर्व प्रधान थे, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बदमाशों ने मनोज कुमार हेला की गर्दन और पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े.

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें इलाज के लिए प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पूर्व प्रधान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन और ग्रामीण घटना को लेकर आक्रोशित हैं. वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर अभी भी फरार हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीओ सिराथू के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया है. एतिहादान गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

सीओ चायल अभिषेक सिंह के मुताबिक, सोमवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान मनोज कुमार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी. जिन्हें इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल प्रयागराज में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. इस मामले में तीन टीमों का गठन किया गया है. जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें : कौशांबी में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को बाइकसवार युवकों ने मारी गोली, हालात गंभीर

TAGGED:

FORMER GRAM PRADHAN INJURED
FORMER GRAM PRADHAN DIES
कौशाम्बी पूर्व प्रधान को गोली मारी
FORMER GRAM PRADHAN SHOT
KAUSHAMBI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.