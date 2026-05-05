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गोली लगने से घायल पूर्व प्रधान की इलाज के दौरान मौत; मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई थी वारदात, तीन टीमें गठित

कौशांबी : जिले में सोमवार को गोली लगने से घायल पूर्व प्रधान की मंगलवार को मौत हो गई. उनका इलाज प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में चल रहा था. घटना के बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल है. वहीं, घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर अभी भी फरार हैं. पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया है.





मामला संदीपनघाट थाना क्षेत्र के आलमचंद गांव का है. परिजनों के मुताबिक, सोमवार सुबह मनोज कुमार हेला (45), जो गांव के पूर्व प्रधान थे, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बदमाशों ने मनोज कुमार हेला की गर्दन और पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े.

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें इलाज के लिए प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पूर्व प्रधान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन और ग्रामीण घटना को लेकर आक्रोशित हैं. वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर अभी भी फरार हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीओ सिराथू के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया है. एतिहादान गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है.