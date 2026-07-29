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पूर्व SHO का कपिल सिब्बल पर निशाना, 'Cockroach Janata Party' के समर्थन पर उठाए सवाल

अधिवक्ता धर्मवीर बघेल ने दावा किया कि कथित Cockroach Janata Party के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक करोड़ रुपये का योगदान दिया है.

धर्मवीर बघेल का कपिल सिब्बल पर निशाना
धर्मवीर बघेल का कपिल सिब्बल पर निशाना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 1:58 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर और वर्तमान में अधिवक्ता धर्मवीर बघेल ने साकेत कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल पर तीखा हमला बोला. बघेल ने कपिल सिब्बल पर कई गंभीर आरोप लगाए और कथित Cockroach Janata Party को लेकर भी सवाल उठाए.

साकेत कोर्ट में अधिवक्ता धर्मवीर बघेल ने दावा किया कि कथित Cockroach Janata Party के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक करोड़ रुपये का योगदान दिया है. उन्होंने इसकी तुलना आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर से करते हुए कहा कि जिस तरह प्रशांत भूषण का पार्टी में अंत हुआ, वैसा ही भविष्य कपिल सिब्बल का भी हो सकता है.

अधिवक्ता धर्मवीर बघेल (ETV Bharat)

धर्मवीर बघेल ने अपने संबोधन में अनुच्छेद 370, आधार, चुनावी बॉन्ड और शिवसेना से जुड़े मामलों में कपिल सिब्बल की कानूनी भूमिका का भी उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कपिल सिब्बल हमेशा ऐसे मामलों में खड़े रहे, जो देशहित के खिलाफ थे. बघेल ने उन्हें "एंटी-नेशनल" तक करार दिया और उन पर तीखी व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कीं.

धर्मवीर बघेल द्वारा लगाए गए ये आरोप उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक विचार हैं. इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया. वहीं, इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल या संबंधित पक्ष की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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