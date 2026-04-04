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बुलंदशहर पहुंचे पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान; बोले- "अशांति कहीं भी हो वह दुनिया में शांति के लिए खतरा"

बुलंदशहर : बिहार के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने बुलंदशहर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि आज दुनिया को 'ग्लोबल विलेज' कहा जाता है, यह दुनिया एक गांव बन गई है.

उन्होंने कहा कि जब दुनिया के किसी एक क्षेत्र में कुछ होता था तो दूसरों को पता भी बाद में चलता था. उन्होंने कहा कि बीमारी कहीं भी हो वह स्वास्थ्य के लिए हर जगह खतरा है, अशांति कहीं भी हो वह दुनिया में शांति के लिए खतरा है. उन्होंने कहा कि हिंसा कहीं भी हो वह दुनिया में अहिंसा का जो वातावरण होना चाहिए उसके लिए खतरा है, इसलिए अब हम एक 'ग्लोबल विलेज' में रह रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जो भी स्थिति है, वह स्थित है उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि वह 2008 में एक फैसला लिया कि अब 26 साल की उम्र पूरी नहीं हुई थी जब मंत्री बन गए, अब मैं पढ़ना लिखना चाहता था. उन्होंने कहा कि 1986 में इस्तीफा देने के बाद मेरा पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लग गया था.