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अलीगढ़ में आरिफ मोहम्मद खान बोले; "तीन तलाक कानून के बाद तलाक के मामलों में आई 96% की कमी"

अलीगढ़ पहुंचे पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तीन तलाक कानून के सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की.

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महिला आरक्षण पर बोले आरिफ मोहम्मद खान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 7:53 PM IST

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अलीगढ़: अलीगढ़ के नगला मल्लाह इलाके में शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उनके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है.

उन्होंने कहा कि वह ऊपरवाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें विभिन्न स्तरों पर काम करने का अवसर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए नई चेतना पैदा करना बेहद जरूरी है.

पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान. (Video Credit: ETV Bharat)

मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के जीवन में आया बड़ा बदला: तीन तलाक के मुद्दे पर विस्तार से बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय को उन्होंने वर्ष 1986 में उठाया था, लेकिन इसका ठोस समाधान 2019 में जाकर सामने आया. उन्होंने बताया कि 2017 में मुस्लिम महिलाएं खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं और न्यायालय ने उनके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इसके बाद केंद्र सरकार ने उस फैसले के अनुरूप कानून बनाकर इस कुप्रथा पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर रोक लगने के बाद मुस्लिम समाज में तलाक के मामलों में लगभग 96 प्रतिशत की कमी आई है.

समाज में नई चेतना की आवश्यकता: आरिफ मोहम्मद खान ने स्पष्ट किया कि तलाक की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि केवल तत्काल तीन तलाक को गैरकानूनी किया गया है. इस बदलाव से न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है, बल्कि उन बच्चों को भी बड़ा फायदा मिला है जो असुरक्षित स्थिति में आ जाते थे. महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी देश या समाज के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है. संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से न केवल उनका सशक्तिकरण होगा, बल्कि यह पूरे समाज को मजबूत करेगा.

नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया: उन्होंने कहा कि एक महिला घर में बच्चों की शिक्षा और संस्कार को सुनिश्चित करती है, जो राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है. बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार वहां जनता के जनादेश से बनी है और निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीते 20 वर्षों में उल्लेखनीय काम किया है और नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं आया है. शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नई शिक्षा नीति को छात्रों के समग्र विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया.

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे: आरिफ मोहम्मद खान के अनुसार नई शिक्षा नीति से आने वाले समय में देश को बेहद सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है. हालांकि उन्होंने पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों पर कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से पूरी तरह परहेज किया. उनके संबोधन से स्पष्ट था कि वे शिक्षा और महिला सुरक्षा को समाज की उन्नति का मुख्य आधार मानते हैं. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें.

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