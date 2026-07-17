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गाय पालना घाटे का सौदा, भाषणबाजी नहीं नकली डेयरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ हो आंदोलन; बृजभूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि वह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों पर कुछ नहीं कह सकते. यह जरूर कहेंगे कि आज के समय में गाय पालना घाटे का सौदा है. सिर्फ भाषणबाजी या खोखले आंदोलन से काम नहीं चलने वाला. यदि वास्तव में गौरक्षा करनी है, तो नकली दुग्ध उत्पादों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए. गोंडा के विष्णोहरपुर गांव में अपने पैतृक आवास पर बृजभूषण शरण सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गौ रक्षा मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार और संत समाज गौरक्षा को लेकर बात करते हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलने वाली है. बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वास्तव में गौरक्षा करनी है, तो लोगों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना होगा. इसके लिए सबसे पहले दूध का दाम 150 रुपए किलो करना होगा. आज एक गौपालक को एक किलो दूध का उत्पादन करने के लिए 100-125 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता है. वह दूध मार्केट में 35-40 रुपए किलो बिकता है. यह सीधे-सीधे घाटे का सौदा है.