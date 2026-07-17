गाय पालना घाटे का सौदा, भाषणबाजी नहीं नकली डेयरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ हो आंदोलन; बृजभूषण शरण सिंह
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वास्तव में गौरक्षा करनी है, तो लोगों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 8:12 AM IST
गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि वह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों पर कुछ नहीं कह सकते. यह जरूर कहेंगे कि आज के समय में गाय पालना घाटे का सौदा है. सिर्फ भाषणबाजी या खोखले आंदोलन से काम नहीं चलने वाला. यदि वास्तव में गौरक्षा करनी है, तो नकली दुग्ध उत्पादों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए.
गोंडा के विष्णोहरपुर गांव में अपने पैतृक आवास पर बृजभूषण शरण सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गौ रक्षा मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार और संत समाज गौरक्षा को लेकर बात करते हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलने वाली है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वास्तव में गौरक्षा करनी है, तो लोगों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना होगा. इसके लिए सबसे पहले दूध का दाम 150 रुपए किलो करना होगा. आज एक गौपालक को एक किलो दूध का उत्पादन करने के लिए 100-125 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता है. वह दूध मार्केट में 35-40 रुपए किलो बिकता है. यह सीधे-सीधे घाटे का सौदा है.
उन्होंने कहा कि जब तक सरकार फैट का दाम नहीं बढ़ाती. दूध से बने नकली खोया, नकली पनीर, नकली घी, नकली मिठाइयों को बैन नहीं किया जाता, तब तक गौरक्षा की बातें बेमानी हैं. जब दूध के नकली प्रोडक्ट बंद होंगे, तब असली दूध की कीमत बढ़ेगी. गौपालक को फायदा होगा, तो लोग अपने आप गौरक्षा करने लगेंगे. सिर्फ आंदोलन करने और उसे धरातल पर लागू करने में बहुत फर्क होता है.
🙏गौ सेवा, हरि दर्शन समाना 🙏— BrijBhushan Sharan Singh (@b_bhushansharan) July 16, 2026
आज पैतृक निवास स्थान विष्णोहरपुर प्रतिदिन की भाँति अपनी गौशाला में पहुँच कर गौ सेवा कर अपने मनुष्य जीवन के उत्तम कार्यों में से एक गौ सेवा के पुण्य कर्म को कर मन आनंदित हो गया …।। pic.twitter.com/KUykmoHgOC
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि गौ रक्षा के लिए आंदोलन चलाने के बजाय फैट का रेट बढ़ाने पर आंदोलन हो, तब बात बनेगी. उन्होंने यह भी कहा कि आज गौपालन के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं.
हकीकत यह है कि जिस वर्ग को सरकारें रईस मानती हैं, यानी सवर्ण वर्ग, वहीं गौशाला में काम कर रहे हैं. आप देख सकते हैं, कि गौशालाओं में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग काम कर रहे हैं. जो वास्तविक गौपालक थे, वह पूरी तरह से इससे अलग हो चुके हैं. गौरक्षा करनी है, तो नकली दुग्ध उत्पादों को बैन करना ही होगा.
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