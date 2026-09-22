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अजमेर पहुंचे गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई, दरगाह में चादर पेश कर कहा- 2026 में गोवा को बनाएंगे बीजेपी मुक्त

विजय सरदेसाई ने कहा-देश में नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए सब देशवासियों का एक साथ होना जरूरी है.

Former Deputy CM of Goa, Vijai Sardesai
अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 6:04 PM IST

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अजमेरः अजमेर शरीफ दरगाह पर गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के प्रेसिडेंट और गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाजिरी देने पहुंचे.उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार में अकीदत की चादर और फूल पेश कर आगामी चुनाव में कामयाबी के लिए दुआ मांगी. इस मौके पर दरगाह की जानिब से उनकी दस्तारबंदी की गई और दरगाह का तबर्रुक भी पेश किया गया. मीडिया से बातचीत में विजय सरदेसाई ने कहा- गोवा में बीजेपी मुक्त मुहिम चलाई जाएगी और युवाओं को साथ लेकर राज्य को तरक्की की राह पर ले जाया जाएगा.

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AAP के साथ मिलकर बनाया गोवा फर्स्ट गठबंधन: विजय सरदेसाई ने कहा कि उनकी गोवा फॉरवर्ड पार्टी अब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गोवा फर्स्ट गठबंधन में शामिल है. देश में महंगाई ने गरीबों का हाल बेहाल किया है, वैसे ही गोवा में भी दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की हालत ठीक नहीं है. न्याय करने वाली सरकार आए और सूबे में तरक्की और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए अजमेर शरीफ में दुआ मांगने आए हैं. गोवा इलेक्शन में 5 महीने बाकी हैं, ऐसे में बीजेपी मुक्त राज्य के लिए सभी छोटी पार्टियों से संपर्क किया जा रहा है.

नफरत की राजनीति खत्म करने का दिया संदेश: उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए सब देशवासियों का एक साथ होना जरूरी है. यूथ को राहुल गांधी के जरिए एकजुट करने पर उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है. अगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एकजुट हो गए तो देश में बड़ा बदलाव नजर आ सकता है. बीजेपी की मुहिम कांग्रेस मुक्त भारत थी, जबकि हमारी मुहिम गोवा मुक्त बीजेपी है.

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बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: विजय सरदेसाई ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार एमएलए चोरी करती है और करप्ट सरकार है. जनता को इनसे मुक्ति मिलना बेहद जरूरी है. इसी वजह से सबको साथ लेकर जनता की सोच और विचार जानने के लिए एक मुहिम भी चलाई जाएगी और आने वाले इलेक्शन में गोवा को बीजेपी मुक्त किया जाएगा. इस दौरान GFP के जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत, वाइस प्रेसिडेंट अकबर मुल्ला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ब्यावर जिला प्रभारी शहजाद खान, अजमेर जिला प्रभारी सीताराम चौधरी, साबिक छात्र संघ अध्यक्ष रिछपाल चौधरी, सदाकत खान, सुरेश चोपड़ा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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