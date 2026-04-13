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मार्कशीट नहीं, मेहनत तय करती है मंजिल, असफलता से उभरे मनोज कुमार शर्मा ने छात्रों को दिया संदेश

रांची: कहा जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती. जरूरत होती है तो सिर्फ लगन और धैर्य की. मैट्रिक, इंटर, सीबीएससी, आईसीएससी और जेएसी बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले जहां हजारों छात्र-छात्राएं उम्मीद और तनाव के बीच हैं, वहीं असफलता से निराश होकर गलत कदम उठाने की घटनाएं भी सामने आती हैं. ऐसे दौर में CCL से जीएम पद से सेवानिवृत्त मनोज कुमार शर्मा की कहानी और उनके संदेश छात्रों के लिए एक बड़ी सीख बनकर सामने आए हैं.

मनोज कुमार शर्मा ने खुद असफलता का सामना किया, लेकिन वहीं से उन्होंने अपने जीवन की नई दिशा तय की. आज उनके पास एक-दो नहीं, बल्कि 11 से अधिक शैक्षणिक डिग्रियां हैं और वे वर्तमान में पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं. उनकी उपलब्धियों में इंजीनियरिंग, एमबीए, फाइनेंस और कई विदेशी भाषाओं की डिग्रियां शामिल हैं. उन्होंने रांची के निजी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और इग्नू जैसे संस्थानों से शिक्षा हासिल की.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

इंजीनियरिंग के दौरान किए कई डिप्लोमा डिग्रियां

मनोज कुमार शर्मा बताते हैं कि इंजीनियरिंग के दौरान मिले खाली समय का उन्होंने भरपूर उपयोग किया. इवनिंग क्लासेस के जरिए उन्होंने कई डिप्लोमा और डिग्रियां हासिल की. उनका कहना है कि पढ़ाई मेरे लिए लक्ष्य नहीं, बल्कि आदत बन गई थी. एक विषय की जानकारी पर्याप्त नहीं लगी, इसलिए मैंने अलग-अलग क्षेत्रों में खुद को तैयार किया.

जयपुर के रहने वाले हैं सीसीएल के पूर्व जीएम मनोज कुमार

मूल रूप से जयपुर के रहने वाले मनोज कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. वे बताते हैं कि उनका कोई तय लक्ष्य नहीं था. लेकिन सीखने की ललक ने उन्हें लगातार आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि वे इंजीनियर थे तो उन्हें मैनेजमेंट की जानकारी नहीं थी. इसलिए मैंने एमबीए किया. फाइनेंस नहीं आता था, तो उसे सीखा. आज उनके पास हर क्षेत्र की समझ है.