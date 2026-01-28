ETV Bharat / state

सोनीपत में कर्मचारी बना लुटेरा, IIIT कैंपस में चौकीदारों को बनाया बंधक फिर लूटे लाखों के महंगे तार, तीन गिरफ्तार

सोनीपत में कर्मचारी बना लुटेरा ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के गांव किल्होड़द स्थित भारत सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कैंपस में बीती 24 जनवरी की रात हथियारबंद बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने कैंपस में तैनात चौकीदारों को बंधक बनाकर करीब 10 लाख रुपये कीमत की बिजली की तार लूट ली. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था. चौकीदारों को बनाया बंधक: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत IIIT कैंपस में भवन निर्माण का काम चल रहा है, जिसके लिए अलग-अलग स्टोर बनाए गए हैं. सुरक्षा को देखते हुए दिन में तीन और रात में पांच चौकीदार तैनात रहते हैं. 24 जनवरी की रात 5-6 अज्ञात बदमाश हथियारों से लैस होकर कैंपस में दाखिल हुए. पिस्तौल दिखाकर बदमाशों ने चौकीदार विजेंद्र, कैलाश, आज़ाद, जयवीर और रोशन को काबू में लिया और निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के मीटिंग रूम में ले जाकर उनके हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए. कर्मचारी बना लुटेरा (ETV Bharat) 10 लाख की बिजली तार लेकर फरार: चौकीदारों को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने स्टोर का ताला तोड़ दिया और ग्रैंडले कंपनी की 4 एमएम मोटाई की बिजली फिटिंग तार की 17 पेटियां लूट लीं. इन तारों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई. सुबह होने पर जब ड्राइवर गुलशन कैंपस पहुंचा, तब इस वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस को सूचना दी गई.