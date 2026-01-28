ETV Bharat / state

सोनीपत में कर्मचारी बना लुटेरा, IIIT कैंपस में चौकीदारों को बनाया बंधक फिर लूटे लाखों के महंगे तार, तीन गिरफ्तार

सोनीपत IIIT कैंपस में पूर्व कर्मचारियों ने चौकीदारों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया.

Sonipat Robbery case
सोनीपत में कर्मचारी बना लुटेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 28, 2026 at 5:20 PM IST

सोनीपत: सोनीपत के गांव किल्होड़द स्थित भारत सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कैंपस में बीती 24 जनवरी की रात हथियारबंद बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने कैंपस में तैनात चौकीदारों को बंधक बनाकर करीब 10 लाख रुपये कीमत की बिजली की तार लूट ली. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था.

चौकीदारों को बनाया बंधक: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत IIIT कैंपस में भवन निर्माण का काम चल रहा है, जिसके लिए अलग-अलग स्टोर बनाए गए हैं. सुरक्षा को देखते हुए दिन में तीन और रात में पांच चौकीदार तैनात रहते हैं. 24 जनवरी की रात 5-6 अज्ञात बदमाश हथियारों से लैस होकर कैंपस में दाखिल हुए. पिस्तौल दिखाकर बदमाशों ने चौकीदार विजेंद्र, कैलाश, आज़ाद, जयवीर और रोशन को काबू में लिया और निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के मीटिंग रूम में ले जाकर उनके हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए.

कर्मचारी बना लुटेरा (ETV Bharat)

10 लाख की बिजली तार लेकर फरार: चौकीदारों को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने स्टोर का ताला तोड़ दिया और ग्रैंडले कंपनी की 4 एमएम मोटाई की बिजली फिटिंग तार की 17 पेटियां लूट लीं. इन तारों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई. सुबह होने पर जब ड्राइवर गुलशन कैंपस पहुंचा, तब इस वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस को सूचना दी गई.

स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट की बड़ी कामयाबी: मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनीपत पुलिस की स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले मनीष, ऋतिक और राजू बताए गए हैं.

पहले की थी नौकरी, फिर रची लूट की साजिश: पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि तीनों आरोपी पहले IIIT कैंपस में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर चुके थे. नौकरी के दौरान उन्हें कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था और स्टोर की पूरी जानकारी हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने इस लूट की साजिश रची.

एसीपी क्राइम का बयान: मामले में एसीपी क्राइम सोनीपत राजपाल ने बताया, "बीती 23-24 जनवरी की रात ट्रिपल आईटी कैंपस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले में तीन आरोपियों ऋतिक, मनीष और राजू को गिरफ्तार किया गया है. तीनों आजमगढ़ के रहने वाले हैं और पहले कैंपस में नौकरी कर चुके थे. पैसों के लालच में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि रिमांड के दौरान लूटे गए सामान की बरामदगी और वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी अहम खुलासे हो सकते हैं."

