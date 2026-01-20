ETV Bharat / state

रिटेंशन नीति को लेकर भिलाई स्टील प्लांट में हंगामा, पूर्व कर्मचारियों ने नगर सेवा विभाग का किया घेराव

बड़ी संख्या में रिटेंशन धारक इस आंदोलन में शामिल हुए, जिसके चलते नगर सेवा विभाग परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हो इसके लिए बड़ी संख्या में सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) की तैनाती की गई थी. हालाकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा.

दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट में आवासीय किराए और रिटेंशन नीति को लेकर पूर्व कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को इसी कड़ी में रिटेंशन धारकों ने नगर सेवा विभाग का घेराव कर अपनी मांगों को अधिकारियों और मीडिया के सामने रखा.

प्रदर्शन कर रहे पूर्व कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि पुरानी रिटेंशन नीति को बहाल किया जाए, तथा रिटेंशन पद्धति के तहत पूर्व में आवंटित आवासों को लाइसेंस पद्धति पर नियमित किया जाए. उनका कहना है कि प्रबंधन द्वारा लाखों रुपये जमा कराकर जिन आवासों का आवंटन किया गया था, उन्हें वर्तमान स्थिति में ही बनाए रखते हुए नियमित किया जाना चाहिए.

पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवासों को नियमित कराने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहे हैं, जिसे सुना जाना चाहिए. पूर्व कर्मियों का तर्क है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के अन्य संयंत्रों में रिटेंशन धारकों के आवास लाइसेंस पद्धति पर ही दिए गए हैं, तो भिलाई में अलग व्यवस्था क्यों लागू की जा रही है.

बैठक में अधिकारियों ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन

आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उनको बताया कि मकानों का किराया 24 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भेजा जाना सरासर गलत है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि मकानों को लाइसेंस पद्धति में ही रखा जाए, जैसा कि सेल की अन्य यूनिट्स में किया गया है.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और निर्णय के लिए 15 दिनों का समय लिया गया है. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में निर्णय नहीं हुआ, तो वे डीआईसी का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे.

भिलाई स्टील प्लांट परिसर में बाइक चोर गैंग एक्टिव, 1 साल में 31 गाड़ियां हुई गायब

भिलाई स्टील प्लांट हादसा, ढाई साल बाद बड़ी कार्रवाई, मुख्य महाप्रबंधक और ठेकेदार गिरफ्तार

बीएसपी निजीकरण के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव का उपवास समाप्त, कई मुद्दों पर बनी सहमति, आंदोलन रहेगा जारी