ETV Bharat / state

गुंडागर्दी करने पर कंपनी से निकाला तो प्लांट हेड पर किया जानलेवा हमला, 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: लालपुर के शिमला पिस्तौर स्थित एक निजी कंपनी के प्लांट हेड पर कथित रूप से पूर्व कर्मचारी ने साथियों के साथ हमला कर दिया. आरोप है कि किच्छा हाईवे पर कार रोककर लोहे की रॉड और तमंचों के बल पर उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की गई तथा वाहन में तोड़फोड़ की गई. पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कंपनी से निकाले गए कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने का आरोप: रुद्रपुर के दक्ष एंक्लेव व हाल शिमला पिस्तौर निवासी सुभाष सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह लालपुर के शिमला पिस्तौर स्थित निशांत प्रिंट पैक सॉल्यूशन प्रा. लि. कंपनी में प्लांट हेड के पद पर कार्यरत हैं. उनके अनुसार सैंजनी निवासी अंकित सिंह ठाकुर उर्फ विवेक सिंह पिछले चार वर्षों से कंपनी में हेल्पर के रूप में काम कर रहा था. सुभाष सिंह का आरोप है कि अंकित कंपनी में अनुशासनहीनता और गुंडागर्दी करता था. वह अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उनसे पैसे भी वसूलता था.

नौकरी से निकालने पर कर्मचारी रखने लगा रंजिश: लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रबंधन ने वर्ष 2025 में उसे नौकरी से निकाल दिया. आरोप है कि इसके बाद से ही अंकित उनसे रंजिश रखने लगा. कई बार कंपनी के बाहर मिलने पर जान से मारने की धमकी देने लगा. तहरीर के मुताबिक 31 जनवरी को सुभाष सिंह अपने घर से कार द्वारा कंपनी के लिए निकले थे.