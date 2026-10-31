सरदार पटेल की जयंती समारोह में सुदेश महतो के तीखे तेवर, अवैध खनन से लेकर राज्य की आर्थिक बदहाली तक सरकार पर साधा निशाना
धनबाद में पटेल जयंती समारोह में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए. कहा- खनिज संपदा पर राज्य का अधिकार होना चाहिए. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 8:12 PM IST
धनबादः लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के बहाने धनबाद में सियासी बयानबाजी का भी मंच तैयार हुआ. आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने माइनिंग एक्ट, अवैध खनन और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने साफ कहा कि झारखंड की पहचान और अलग राज्य आंदोलन का एक बड़ा आधार यहां की खनिज संपदा रही है. इसलिए इस पर राज्य का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए. इतना ही नहीं, उन्होंने धनबाद को अवैध खनन का केंद्र बताते हुए सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में खदानें चलने का गंभीर आरोप लगाया.
सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा
सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह के दौरान सुदेश महतो ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी. सबसे ज्यादा तल्ख तेवर माइनिंग एक्ट और धनबाद में अवैध खनन को लेकर दिखे.
राज्य के अधिकार से समझौता नहीं
सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा ही अलग राज्य की परिकल्पना का एक प्रमुख आधार रही है. ऐसे में खनिजों से होने वाले राजस्व और उसके इस्तेमाल में राज्य की भूमिका और अधिकार सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी ही सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संबंधित प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा था. उनका कहना था कि सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन राज्य के अधिकार से समझौता नहीं होना चाहिए.
धनबाद में अवैध खनन को लेकर उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए. सुदेश महतो के मुताबिक पिछले दो वर्षों से माइनिंग के क्षेत्र में सेल्फ माइनिंग का खेल चल रहा है. निर्धारित सीमा से अधिक निजी खदानें संचालित हो रही हैं और सरकारी अधिकारी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं. उन्होंने धनबाद को इस गतिविधि का केंद्र बताते हुए सरकार से अवैध खदानों को तत्काल बंद कराने की मांग की.
राज्य का वित्तीय ढांचा चरमरा रहा हैः सुदेश महतो
राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सुदेश महतो ने सरकार को घेरा. उन्होंने वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार राजस्व संग्रह में विफल है. स्थिति यह है कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा है. उनके मुताबिक राज्य का वित्तीय ढांचा चरमराता जा रहा है.
संस्थाओं को राजनीतिक विवादों से दूर रखना चाहिएः सुदेश महतो
वहीं, देश की परीक्षा व्यवस्था और बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि युवाओं के विरोध और संघर्ष के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा प्रणाली में बदलाव और पारदर्शिता लाने की दिशा में पहल की है. बंगाल और महाराष्ट्र के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्रीय संस्था पर सवाल उठने पर संस्था के जिम्मेदार लोगों को तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. संस्थाओं को राजनीतिक विवादों से दूर रखना जरूरी है.
सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद किया गया
बहरहाल, समारोह के मूल उद्देश्य की बात करें तो सुदेश महतो ने सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक काम किया. अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ के इस समारोह में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए और सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया.
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