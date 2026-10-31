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सरदार पटेल की जयंती समारोह में सुदेश महतो के तीखे तेवर, अवैध खनन से लेकर राज्य की आर्थिक बदहाली तक सरकार पर साधा निशाना

आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ( Etv Bharat )

धनबादः लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के बहाने धनबाद में सियासी बयानबाजी का भी मंच तैयार हुआ. आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने माइनिंग एक्ट, अवैध खनन और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने साफ कहा कि झारखंड की पहचान और अलग राज्य आंदोलन का एक बड़ा आधार यहां की खनिज संपदा रही है. इसलिए इस पर राज्य का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए. इतना ही नहीं, उन्होंने धनबाद को अवैध खनन का केंद्र बताते हुए सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में खदानें चलने का गंभीर आरोप लगाया.

सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा