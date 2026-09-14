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शिक्षा व्यवस्था में संकट का मुद्दा लेकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व डूटा अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा, जानिए क्या कहा ?

डॉ. आदित्य मिश्रा तीन बार दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं. इसके अलावा वह फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, एआईसीसी उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समेत कई नेता मौजूद रहे. इसी कार्यक्रम में एकेडमिक्स का एक्शन एंड डेवलपमेंट (AAD) के कांग्रेस में विलय की औपचारिक घोषणा भी की गई. संगठन से जुड़े कई शिक्षाविदों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. आदित्य नारायण मिश्रा सोमवार को कई शिक्षाविदों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस में शामिल होने के बाद डॉ. आदित्य मिश्रा ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और सरकारी शिक्षण संस्थानों को कमजोर किए जाने के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और छात्रों-शिक्षकों के हितों के लिए राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं.

कांग्रेस में शामिल होने के बाद डॉ. आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा कि वह और उनके साथी राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस से जुड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में सरकारी शिक्षण संस्थानों पर दबाव बढ़ रहा है और हजारों स्कूल बंद किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों को बचाने के साथ-साथ हर व्यक्ति के न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था संकट में है और वह अपने साथियों के साथ इस संकट से बाहर निकालने की कोशिश में शामिल हुए हैं.

शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की स्थिति पर जताई चिंता:

काजी निजामुद्दीन ने कहा कि ऐसे समय में जब देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और छात्रों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, वरिष्ठ शिक्षकों का कांग्रेस से जुड़ना जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार छात्रों के न्याय और अधिकारों के मुद्दे उठा रहे हैं. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों को सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर शिक्षाविदों की भागीदारी जरूरी है.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि शिक्षाविदों का कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लोकतंत्र, संविधान और शिक्षा व्यवस्था की रक्षा के उद्देश्य से किया गया है. उन्होंने कहा कि मिश्रा लंबे समय से शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं को उठाते रहे हैं. गौतम ने दिल्ली विश्वविद्यालय में भाजपा-आरएसएस के कार्यक्रमों पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन कार्यक्रमों में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसी राशि का इस्तेमाल विश्वविद्यालय में छात्रावास बनाने और छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकता था. उन्होंने हाल में सत्य निकेतन में हुए पीजी हादसे का भी जिक्र किया.



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