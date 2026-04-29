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महोबा: BJP में 'सुलह' का ड्रामा फेल: जांच टीम के जाते ही दीपाली तिवारी ने फिर खोला जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा

महोबा की पूर्व जिला मंत्री ने अपने ही बयान से पलटते हुए कहा कि वह अपने आरोपों पर कायम. उन पर दबाव बनाया गया.

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महोबा की पूर्व जिला मंत्री ने अपने ही बयान से पलटते हुए कहा कि वह अपने आरोपों पर कायम. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 3:38 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
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महोबा : महोबा में BJP संगठन के भीतर उठा विवाद अब नया और उलझा हुआ मोड़ ले चुका है. जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में बुधवार को दिन में सुलह की बात सामने आई.

वहीं देर रात आरोप लगाने वाली पूर्व जिला मंत्री ने वीडियो जारी कर अपने ही बयान से पलटते हुए कहा कि वह अपने आरोपों पर कायम हैं और उन पर दबाव बनाया गया.

दरअसल, करीब 24 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद पीड़िता ने पहले पूरे मामले को “भ्रम” बताते हुए कहा था कि उन्हें अब जिलाध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं है और विवाद खत्म हो चुका है.

हालांकि देर रात सामने आए वीडियो में उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा “एक तरह से कह लीजिए कि दबाव ही है, प्यार-प्यार से कहकर फांसी चढ़ा देना.” इस बयान के बाद सुलह की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं.

गौरतलब है कि पीड़िता ने BJP जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर पद के बदले सेक्स की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया था. इसकी वज़ह से मामला जिले से निकल कर प्रदेश स्तर तक पहुंच गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने जांच के लिए दो सदस्यीय टीम महोबा भेजा था. इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह और क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे शामिल रहे.

टीम ने विरमा भवन में बंद कमरे में करीब 24 घंटे तक बैठक कर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए.

बैठक के बाद संगठन की ओर से विवाद सुलझने की बात कही गई थी और इसे आपसी मनमुटाव व गलतफहमी का परिणाम बताया गया था.

हालांकि, पीड़िता के देर रात आए नए वीडियो ने पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुलह वाकई सहमति से हुई थी या दबाव में, और इतने गंभीर आरोपों के बीच जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी.

फिलहाल, महोबा की सियासत में यह मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है और सभी की नजर BJP नेतृत्व की अगली कार्रवाई पर टिकी है.

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Last Updated : April 29, 2026 at 4:00 PM IST

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