गया में फर्जी DM ने पूर्व जिला पार्षद को हड़काया, ऑडियो हुआ वायरल, एक्शन में आया प्रशासन
गया में फर्जी डीएम बनकर पूर्व जिला पार्षद को फोन कर हड़काया. डीएम शशांक शुभंकर ने संज्ञान लिया. पढ़ें पूरी खबर-
Published : January 30, 2026 at 1:40 PM IST
गया: बिहार के गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र निवासी पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद इदरीश को एक फर्जी कॉल से बड़ा झटका लगा. घर पर मौजूद इदरीश के मोबाइल पर अचानक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को गया का जिलाधिकारी बताकर उन्हें जमकर डांट लगाई. कॉलर ने एक जमीन विवाद के संबंध में सवाल-जवाब किए और उनके बेटे गाजी का नाम लेकर धमकी भरे लहजे में बात की.
बातचीत के अंदाज से हुआ शक: मोहम्मद इदरीश को कॉलर की बातचीत के तरीके से तुरंत संदेह हुआ. फर्जी डीएम ने कुछ ऐसे शब्द और लहजा अपनाया, जो वास्तविक अधिकारी के नहीं लग रहे थे. पूर्व पार्षद ने बातचीत के दौरान सतर्कता बरती और धीरे-धीरे समझ गए कि यह कोई धोखाधड़ी का प्रयास है.
डिप्टी सीएम के दौरे वाले दिन की गई साजिश: मोहम्मद इदरीश ने कॉल को रिकॉर्ड भी किया और बाद में इसकी पुष्टि कर ली कि कॉलर असली डीएम नहीं था. इस घटना ने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कॉलर ने जानबूझकर एक खास दिन चुना था. मोहम्मद इदरीश ने बताया कि फर्जी कॉलर ने बड़ा शातिराना तरीका अपनाया. ठीक उसी दिन कॉल किया गया, जब उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गया में जमीन विवादों को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम में भाग ले रहे थे.
पूर्व पार्षद को डराने-धमकाने की कोशिश: जमीन मामलों को लेकर प्रशासन और जनता के बीच चर्चा का माहौल था, ऐसे में फर्जी डीएम बनकर जमीन से जुड़े सवाल पूछकर पूर्व पार्षद को डराने-धमकाने की कोशिश की गई. इससे साफ हो जाता है कि अपराधी ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो: जब मोहम्मद इदरीश को यकीन हो गया कि कॉल फर्जी है, तो उन्होंने ऑडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. ऑडियो तेजी से वायरल हो गया. पूर्व पार्षद ने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी, ताकि मामले को व्यापक स्तर पर उजागर किया जा सके.
"फर्जी डीएम बनकर मुझे फोन आया, जमीन विवाद में मेरे बेटे गाजी का नाम लेकर जमकर हड़काया और धमकाया गया. बातचीत के तरीके और शब्दों से तुरंत शक हुआ कि यह असली अधिकारी नहीं है. मैंने कॉल रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. उपमुख्यमंत्री के गया दौरे और भूमि संवाद वाले दिन ही यह शातिराना कोशिश की गई, ताकि डर का माहौल बने. प्रशासन से अपील है कि ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो." -मो. इदरीश, पूर्व जिला पार्षद
डीएम शशांक शुभंकर ने लिया संज्ञान: मामला संज्ञान में आते ही गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने तुरंत गया एसएसपी को इसकी जानकारी दी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. डीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसे फर्जी कॉल्स समाज में भय पैदा करते हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कॉल करने वाले नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और टेक्निकल-साइबर सेल की मदद से जांच चल रही है.
"इस मामले में फर्जी कॉल करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी. घटना की जानकारी एसएसपी को दी गई है. उक्त फर्जी कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है. जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी होगी. पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है."- शशांक शुभंकर, डीएम, गया
पुलिस ने शुरू की जांच, प्राथमिकी दर्ज: गया पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. चंदौती थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अग्रिम जांच चल रही है. एसएसपी के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल सक्रिय हो गई है. पुलिस का कहना है कि कॉलर का लोकेशन और पहचान जल्द पता लगाई जाएगी. डीएम ने दोहराया कि दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और जल्द गिरफ्तारी संभव है.
