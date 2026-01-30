ETV Bharat / state

गया में फर्जी DM ने पूर्व जिला पार्षद को हड़काया, ऑडियो हुआ वायरल, एक्शन में आया प्रशासन

पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद इदरीश ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र निवासी पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद इदरीश को एक फर्जी कॉल से बड़ा झटका लगा. घर पर मौजूद इदरीश के मोबाइल पर अचानक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को गया का जिलाधिकारी बताकर उन्हें जमकर डांट लगाई. कॉलर ने एक जमीन विवाद के संबंध में सवाल-जवाब किए और उनके बेटे गाजी का नाम लेकर धमकी भरे लहजे में बात की. बातचीत के अंदाज से हुआ शक: मोहम्मद इदरीश को कॉलर की बातचीत के तरीके से तुरंत संदेह हुआ. फर्जी डीएम ने कुछ ऐसे शब्द और लहजा अपनाया, जो वास्तविक अधिकारी के नहीं लग रहे थे. पूर्व पार्षद ने बातचीत के दौरान सतर्कता बरती और धीरे-धीरे समझ गए कि यह कोई धोखाधड़ी का प्रयास है. डीएम बनकर पूर्व जिला पार्षद को किया कॉल (ETV Bharat) डिप्टी सीएम के दौरे वाले दिन की गई साजिश: मोहम्मद इदरीश ने कॉल को रिकॉर्ड भी किया और बाद में इसकी पुष्टि कर ली कि कॉलर असली डीएम नहीं था. इस घटना ने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कॉलर ने जानबूझकर एक खास दिन चुना था. मोहम्मद इदरीश ने बताया कि फर्जी कॉलर ने बड़ा शातिराना तरीका अपनाया. ठीक उसी दिन कॉल किया गया, जब उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गया में जमीन विवादों को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम में भाग ले रहे थे. पूर्व पार्षद को डराने-धमकाने की कोशिश: जमीन मामलों को लेकर प्रशासन और जनता के बीच चर्चा का माहौल था, ऐसे में फर्जी डीएम बनकर जमीन से जुड़े सवाल पूछकर पूर्व पार्षद को डराने-धमकाने की कोशिश की गई. इससे साफ हो जाता है कि अपराधी ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो: जब मोहम्मद इदरीश को यकीन हो गया कि कॉल फर्जी है, तो उन्होंने ऑडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. ऑडियो तेजी से वायरल हो गया. पूर्व पार्षद ने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी, ताकि मामले को व्यापक स्तर पर उजागर किया जा सके.