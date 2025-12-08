ETV Bharat / state

धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम का निधन, सादगी पसंद थे वसुंधरा के करीबी नेता

कुशवाहा के निधन से जिले की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई. भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक पैतृक गांव भिलगमा में एकत्र.

Former MLA Shivram Kushwaha
पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा (ETV Bharat Dholpur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read
धौलपुर: धौलपुर के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शिवराम कुशवाहा का लंबी बीमारी के बाद सोमवार तड़के जयपुर के अस्पताल में निधन हो गया. कुशवाहा के निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. पैतृक गांव भिलगमा में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक एकत्र हो गए. वे वर्ष 1998 से 2003 तक धौलपुर से विधायक रहे. शिवराम को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता था.

दिवंगत पूर्व विधायक के बेटे मनोज कुशवाहा ने बताया पिता शिवराम कुशवाह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. इनका इलाज जयपुर में चल रहा था. सोमवार तड़के अस्पताल में कुशवाहा ने अंतिम सांस ली. कुशवाहा के निधन से जिले की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई. पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा.

सादगी के विरोधी भी कायल: पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का जीवन सादगी से भरा रहा. राजनीति में छवि बेदाग, स्वच्छ एवं ईमानदार नेता की थी. सादगी एवं नेक व्यक्तित्व की वजह से विरोधी भी कायल थे. कुशवाहा समाज का भी उनको एकमात्र नेता माना जाता था. वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने धौलपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता बनवारी लाल शर्मा को बड़े अंतर से हराया था.

सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि : पूर्व विधायक शिवराम को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी जा रही है. भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा शिवराम कुशवाहा के निधन से पार्टी को बड़ी क्षति हुई. उन्होंने परिवार के लिए शोक संवेदनाएं जताई. वहीं पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा कि शिवराम कुशवाहा स्वच्छ छवि के नेता थे. उनका राजनीतिक करियर बेदाग रहा है. ईश्वर संकट के समय उनके परिवार को संबल दें.

