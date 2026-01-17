मंत्री-अफसरशाही विवाद में बहस जारी, पूर्व DIG बोले, विक्रमादित्य पर IPS एसोसिएशन का बयान गरिमा के खिलाफ
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से नाराज IPS एसोसिएशन द्वारा मंत्री के साथ सेवाएं नहीं देने के प्रस्ताव को पूर्व डीआईजी ने गलत ठहराया.
January 17, 2026
शिमला: कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयान के बाद हिमाचल में राजनेता बनाम अफसरशाही विवाद सुर्खियां बटोर रहा है. इस विवाद में अब पूर्व डीआईजी विनोद कुमार धवन ने आईपीएस एसोसिएशन को ही घेर लिया है. सोशल मीडिया पर पूर्व आईपीएस विनोद धवन ने एक पोस्ट लिखकर आईपीएस एसोसिएशन के बयान को गरिमा के खिलाफ बताया है. उन्होंने आईपीएस एसोसिएशन के बयान को उचित नहीं ठहराया है.
विनोद धवन का कहना है कि एक मंत्री की अभिव्यक्ति की आजादी के बाद उपजे हालात में आईपीएस एसोसिएशन के बयान ने इस सेवा की गरिमा को कम किया है. यह आईपीएस अधिकारियों के दायित्व के खिलाफ भी है. उन्होंने कहा कि यदि किसी मंत्री ने कोई बयान दिया है तो उससे असहमति बेशक हो सकती है, लेकिन बाकायदा प्रस्ताव पास कर ये कहना है कि वो मंत्री के साथ सेवाएं नहीं देंगे, ये उचित नहीं कहा जा सकता है.
अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व डीआईजी विनोद कुमार धवन ने सवाल उठाया कि क्या कोई आईपीएस ऐसा धमकी भरा आचरण कर सकता है? उल्लेखनीय है कि आईपीएस एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में सरकार से आग्रह किया था कि किसी आईपीएस की ड्यूटी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ न लगाई जाए। विनोद धवन का मानना है कि यदि किसी राजनेता का बयान गलत प्रतीत हो रहा है तो उसका जवाब देने का तरीका दूसरा हो सकता है. ऐसे बयान का मर्यादा के साथ भी जवाब दिया जा सकता था.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की छह बार कमान संभाल चुके दिग्गज नेता स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया था. विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि यूपी बिहार के आईएएस व आईपीएस शासक न बनें. इस पर आईपीएस एसोसिएशन ने पलटवार करते हुए एक बयान जारी कर दिया. उस बयान के बाद मामला राजनेता बनाम अफसरशाही हो गया.
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान को लेकर सरकार के अन्य एक मंत्री जगत नेगी ने उन्हें सलाह दे डाली. उसके बाद एक अन्य सहयोगी अनिरुद्ध सिंह ने तो सीधे-सीधे विक्रमादित्य सिंह को नसीहत दे डाली. अगले दिन कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में आए. इस बीच, मामले में सोशल मीडिया पर भी जोरदार बहस छिड़ गई. कई तरह की टिप्पणियां सामने आने लगीं. इसे होली लॉज वर्सेज ओक ओवर की लड़ाई माना जाने लगा. अब पूर्व डीआईजी विनोद कुमार धवन ने भी इस विवाद में अपना मत व्यक्त किया है. देखना है कि ये विवाद थमेगा या फिर जारी रहेगा.
