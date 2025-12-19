ETV Bharat / state

पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने ग्रहण किया सेवा चयन आयोग अध्यक्ष का कार्यभार, बोले– पारदर्शिता के साथ जल्द भर्ती प्राथमिकता

डॉ. प्रशांत कुमार ने सेवा चयन आयोग अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )