पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने ग्रहण किया सेवा चयन आयोग अध्यक्ष का कार्यभार, बोले– पारदर्शिता के साथ जल्द भर्ती प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व डीजीपी डॉ. प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया.

Photo Credit: ETV Bharat
डॉ. प्रशांत कुमार ने सेवा चयन आयोग अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 10:53 PM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व डीजीपी डॉ. प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर लंबित भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और मेरिट से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. भर्ती में शासन की नीति के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाएगा.

पारदर्शी तरीके से होंगी भर्तियां: प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारी प्रहली प्राथमिकता लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से शुरू करना और उन्हें पूरा करना है. आयोग का मुख्य लक्ष्य समयबद्ध और भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके. उन्होंने बताया कि पिछली भर्तियों से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा. भविष्य की भर्तियों के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

अभ्यर्थियों को प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी: उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भर्ती कैलेंडर जारी कर अभ्यर्थियों को प्रक्रिया और समय-सीमा की जानकारी दी जाएगी, जिससे अनिश्चितता खत्म हो सके. लिखित परीक्षा, ऑनलाइन सिस्टम और चयन प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षा पर जल्द निर्णय होगा: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित भर्ती के आयोजन के संबंध में जब सवाल किया गया, तो प्रशांत कुमार का कहना है कि सदस्यों के साथ इस पर बैठक करके जल्द ही कोई निर्णय लेंगे. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर चल रही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि आज हमने ज्वाइन ही किया है.

पोर्टल की टेस्टिंग की जा रही है: इस भर्ती की भी समीक्षा करेंगे और बैठक के बाद निर्णय लेंगे. विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा ई-अधियाचन से लेने के संबंध में उन्होंने कहा कि पोर्टल की टेस्टिंग का काम अभी चल रहा है. जल्द ही इसे भी पूरा करके अधियाचन ऑनलाइन ही विभागों से लिया जाएगा. इस काम में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा.

