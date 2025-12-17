ETV Bharat / state

यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किये गए

यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फाइल फोटो)) ( Photo credit: राज्य सरकार सोशल मीडिया )

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. यह आदेश बुधवार को जारी हो गया. प्रशांत कुमार रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं.

प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश कैडर में सेवा की और लंबे समय तक कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. जनवरी 2024 में वह यूपी के कार्यवाहक डीजीपी (कानून-व्यवस्था) बने थे. मई 2025 में वह सेवानिवृत्त हुए. उनके कार्यकाल के दौरान यूपी पुलिस ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. अपने कार्यकाल में वह लगभग 300 एनकाउंटर में शामिल रहे.