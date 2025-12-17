ETV Bharat / state

यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किये गए

प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी.

यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फाइल फोटो))
यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फाइल फोटो)) (Photo credit: राज्य सरकार सोशल मीडिया)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 10:22 PM IST

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. यह आदेश बुधवार को जारी हो गया. प्रशांत कुमार रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं.


प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश कैडर में सेवा की और लंबे समय तक कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.

जनवरी 2024 में वह यूपी के कार्यवाहक डीजीपी (कानून-व्यवस्था) बने थे. मई 2025 में वह सेवानिवृत्त हुए. उनके कार्यकाल के दौरान यूपी पुलिस ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. अपने कार्यकाल में वह लगभग 300 एनकाउंटर में शामिल रहे.

जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: ETV Bharat)
प्रशांत कुमार को चार बार राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है. 2017 में मेरठ के कांवड़ मेला के दौरान अपहरण की गई एक महिला डॉक्टर को बचाने के साहसिक ऑपरेशन में उनकी भूमिका सराहनीय रही. इसके अलावा, उन्हें 109 प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार भी मिले.

शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि गहरी है. वह एमएससी (एप्लाइड जियोलॉजी) और एमबीए (डिजास्टर मैनेजमेंट) धारक हैं. नेशनल डिफेंस कॉलेज के फेलो, एमफिल (डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज) और डी.लिट. की डिग्री उन्हें एक विद्वान अधिकारी बनाती है.

वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जहां उनके 68 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं. यूपीएसईएसबी शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की भर्ती का जिम्मा संभालता है, पिछले साल पेपर लीक जैसी घटनाओं से जूझ चुके आयोग को अब प्रशांत कुमार के नेतृत्व में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट के फैसले से आईपीएस अधिकारियों को सिविल सेवाओं में एकीकृत करने का संदेश जाता है.





सरकार के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है कि अनुशासनबद्धता और प्रशासनिक अनुभव भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाएंगे. यह नियुक्ति योगी आदित्यनाथ सरकार की शिक्षा सुधार नीति का हिस्सा है. प्रशांत कुमार जल्द ही अपना यह पदभार ग्रहण कर लेंगे. आने वाले समय में बड़ी संख्या में होने वाली अध्यापकों की नियुक्ति में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

