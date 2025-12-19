ETV Bharat / state

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष पूर्व DGP प्रशांत कुमार के सामने ढेरों चुनौतियां; क्या पूरा कर पाएंगे 24 हजार पदों पर भर्तियां

प्रशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबित शिक्षक भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की होगी.

प्रशांत कुमार
प्रशांत कुमार (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 10:02 AM IST

|

Updated : December 19, 2025 at 10:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया. प्रशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबित शिक्षक भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की होगी. दो वर्ष पूर्व गठित आयोग अब तक एक भी नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है, जबकि पहले से विज्ञापित पदों की परीक्षाएं और साक्षात्कार भी लगातार स्थगित होते रहे हैं. ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें और भरोसे पर प्रशांत कुमार को खरा उतरना होगा.

2023 को हुआ था चयन आयोग का गठन: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को 1 अगस्त 2023 को हुआ था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके गठन को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद आयोग को औपचारिक रूप से अस्तित्व में लाया गया. इस आयोग का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और गैर फैकल्टी की भर्ती को एकीकृत और पारदर्शी व्यवस्था के तहत कराना है.

गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (UPHESC) और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) जैसे पुराने निकायों का इसमें विलय कर दिया गया था. आयोग का कार्यक्षेत्र शिक्षक भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह UPTET, SET और अन्य संबंधित चयन व पात्रता परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी भी निभाता है. हालांकि व्यवस्थागत अड़चनों और विवादों के चलते एक भी भर्ती परीक्षा आयोग नहीं करा सका है.

1302 पदों पर निकली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी अधर में: उच्च शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1302 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे. लिखित परीक्षा और परिणाम घोषित होने के बावजूद साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद 25 सितंबर से प्रस्तावित इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए. प्रतियोगियों की आपत्तियों के बाद आयोग को दोबारा प्रतिवेदन मंगाना पड़ा, जिसका परीक्षण अभी लंबित है.

पीजीटी और टीजीटी परीक्षाएं चार बार टलीं: माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जून 2022 में पीजीटी के 624 और टीजीटी के 3539 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. पीजीटी के लिए 4,64,605 और टीजीटी के लिए 8,68,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया.
आयोग ने पीजीटी और टीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथियां चार बार घोषित कीं, लेकिन हर बार परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ीं. पीजीटी परीक्षा 11-12 अप्रैल, 20-21 जून, 18-19 जून और 15-16 अक्तूबर 2025 को प्रस्तावित थी, जबकि टीजीटी परीक्षा 4-5 अप्रैल, 14-15 मई, 21-22 जुलाई और 18-19 दिसंबर 2025 को होनी थी. फिलहाल दोनों ही भर्तियां आवेदन स्तर पर ही अटकी हैं.


टीईटी भी तय समय पर नहीं: आयोग की ओर से जनवरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हो सका है. ऐसे में टीईटी का भी टलना तय माना जा रहा है. इससे प्रतियोगियों में नाराजगी बढ़ी है और वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं.

24 हजार से अधिक पदों पर नई भर्तियों की उम्मीद: उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 पदों का अधियाचन तैयार किया है और रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है, जिससे संख्या बढ़ सकती है. वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पीजीटी, टीजीटी और प्रधानाचार्य के 23 हजार से अधिक पदों का अधियाचन तैयार है. आयोग का अधियाचन पोर्टल भी अंतिम चरण में है.

इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है. प्रतियोगियों को उम्मीद है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद टीईटी के साथ प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी. इस तरह शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार के सामने पुरानी भर्तियों को शीघ्र पूरा करने, रुकी हुई परीक्षाओं को कराने और 24 हजार से अधिक नए पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बड़ी जिम्मेदारी है.

यह भी पढ़ें: रिटायरमेंट के दो दिन बाद दी गई यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को विदाई

यह भी पढ़ें: 'भले ही कंधे पर अब सितारे न हों लेकिन...', यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने लिखी ये बात

Last Updated : December 19, 2025 at 10:25 AM IST

TAGGED:

PRASHANT KUMAR CHAIRMAN
EDUCATION SELECTION COMMISSION
UP EDUCATION
UP NEWS
FORMER DGP PRASHANT KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.