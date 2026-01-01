ETV Bharat / state

पूर्व DGP आलोक राज बने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष, आज से संभालेंगे पदभार

पटना: नीतीश सरकार ने साल के अंतिम दिन बड़ी प्रशासनिक नियुक्ति की है. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

नियुक्ति की औपचारिकताएं: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आलोक राज की यह नियुक्ति आज 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. वे सेवानिवृत्ति के बाद इस पद को संभालेंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो. यह नियुक्ति बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत की गई है.

वर्तमान पद और सेवानिवृत्ति: वर्तमान में आलोक राज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. 31 दिसंबर उनका इस पद पर अंतिम कार्य दिवस रहा, जिसके बाद वे औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए.

बड़ी जिम्मेदारी और रोजगार वादा: आलोक राज के लिए कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का पद एक बड़ी जिम्मेदारी है. नीतीश सरकार ने एक करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन का महत्वाकांक्षी वादा किया है, जिसके तहत आने वाले समय में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं. इनमें बीएसएससी की भूमिका अहम होगी, क्योंकि आयोग विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है.

पूर्व डीजीपी आलोक राज (ETV Bharat)

पुलिस करियर की झलक: आलोक राज बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं. वर्तमान डीजीपी विनय कुमार से पहले उन्होंने 105 दिनों तक यह पद संभाला था. उनके पास बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है.