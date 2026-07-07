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झारखंड रेरा को मिला नया नेतृत्व, पूर्व DGP अजय कुमार सिंह बने अध्यक्ष, पूर्व जिला जज नलिन कुमार होंगे सदस्य

रांची: झारखंड सरकार ने झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह को रेरा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार को प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है.

खास बात है कि पहली बार किसी आईपीएस को यह जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वीरेंद्र भूषण रेरा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे. नई नियुक्ति के साथ अब रेरा को स्थायी नेतृत्व मिल गया है, जिससे राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेजी आने की उम्मीद है.

अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-22 तथा झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के नियम-19 के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है. वहीं, प्राधिकरण के गठन का उल्लेख अधिनियम की धारा-20 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी. साथ ही अध्यक्ष और सदस्य की सेवा अवधि तथा अन्य सेवा शर्तें भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप होंगी. नई नियुक्तियों को झारखंड में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और घर खरीदारों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.