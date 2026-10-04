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पायलट का चुनाव आयोग पर हमला: बोले- नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी, ज्ञानेश की बर्खास्तगी की मांग

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. पायलट ने कहा, देश में पहले नोटबंदी की और अब वोटबंदी की जा रही है. देश कानून और संविधान से चलता है, लेकिन चुनाव आयोग जैसी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर दोनों चुनाव आयुक्तों को तौर पर साइडलाइन कर अपने स्तर पर चुनावी प्रक्रिया संचालित करने का आरोप लगाया.

14 बार आपत्ति दर्ज कराई: पायलट ने दावा किया कि चुनाव आयोग के निर्वाचित दो सदस्यों में 14 बार ऑन रिकॉर्ड इस प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है. यदि चुनाव आयोग जैसी संस्था के भीतर ही गंभीर मतभेद सामने आ रहे हैं तो इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चर्चा होना जरूरी है.

पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी: सचिन पायलट ने कहा कि देश में पहले नोटबंदी हुई थी. अब वोटबंदी की जा रही है. वोट लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा हथियार है. यदि मतदाता के इसी अधिकार को कमजोर किया जाएगा तो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. यह केवल कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, बल्कि देश के नौजवानों और आम मतदाताओं के बीच भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर आशंका पैदा हुई है.

लोकतंत्र के लिए गंभीर स्थिति: उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि अलग-अलग राज्यों में टारगेट करके मतदाताओं के नाम हटाए गए. पायलट ने कहा कि यदि किसी नागरिक का वोट देने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाए तो लोकतंत्र के लिए इससे गंभीर स्थिति क्या हो सकती है.

ERO की ताकत अपने पास रखी: मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पायलट ने कहा कि इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के पास मतदाता का नाम जोड़ने या हटाने की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने पूरी प्रक्रिया अपने स्तर पर केंद्रीकृत कर दी. निजी कार्यालय से लोगों के नाम जोड़ने-काटने का काम किया गया. पायलट ने दावा किया कि देशभर में करीब 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए. सामान्य तौर पर आबादी बढ़ने के साथ मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रविवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा, चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं. महत्वपूर्ण निर्णय नियमों के अनुसार बहुमत से लिए जाने चाहिए. यदि तीनों सदस्य किसी प्रस्ताव पर सहमत हों तो अलग बात है, लेकिन यदि मतभेद हो तो दो सदस्यों के बहुमत का निर्णय लागू होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में दोनों चुनाव आयुक्तों को किनारे करके कई SIR प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई गईं.

ज्ञानेश को बर्खास्त करने की मांग: पायलट ने कहा कि देशभर में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं और लोगों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें इतनी ताकत देने का काम प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से किया जा रहा है.

अकाल प्रबंधन में सरकार विफल: सचिन पायलट ने प्रदेश में अकाल प्रबंधन में सरकार के विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तो अकाल राहत में ध्यान देने की बजाय चुनाव प्रबंधन में लगी रही. शहरी निकाय चुनाव में मतदान और मतगणना के बीच जान बूझकर अंतर बढ़ाया गया. पुलिस और प्रशासन का जमकर दुरुपयोग किया गया. सरकार ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पार्षदों को प्रभावित करने की कोशिश की. चुनाव में जनता ने अपना जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां बनीं, उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

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मानसून की तैयारी पहले होती तो संकट नहीं बढ़ता: राजस्थान में सूखे और मानसून की कमी को लेकर पायलट ने कहा कि सरकार की प्लानिंग पूरी तरह विफल रही है. यदि सरकार दो महीने पहले मानसून को देखते हुए तैयारी करती और कंसल्टेंसी प्लान बनाकर काम करती तो मौजूदा संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता था. मानसून की कमी के कारण प्रदेश के कई इलाकों में गंभीर संकट पैदा हुआ है.

पंजाब में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत का दावा: पायलट ने पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया. वे बोले, पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है. लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं. राज्य में नशे की समस्या लगातार गंभीर हो रही है. अब सामान्य ड्रग्स के बजाय केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो बेहद घातक है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें ही पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है. एक व्यक्ति के बेटे को नशे की लत लग गई थी उसने आवाज उठाई तो उसे आत्महत्या करनी पड़ी.

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आप पर तानाशाही का आरोप: उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तानाशाही कर रही है. आम आदमी पार्टी के विधायक ने शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे ही सस्पेंड कर दिया गया. पंजाब में गैंगस्टर दिनदहाड़े लोगों को गोली मार रहे हैं, पुलिस हाथ पैर हाथ धर कर बैठी हुई है. ऐसी पुलिस किस काम की जो लोगों को सुरक्षा ही नहीं दे सकती है. गैंगस्टर जेल में बैठकर फिरौती मांग रहे हैं.

बोर्डर से तस्करी रोकने में केंद्र विफल: पायलट ने कहा कि भाजपा पंजाब में नशा मुक्ति यात्रा निकाल रही है, लेकिन पंजाब बॉर्डर एरिया से सटा है. पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी हो रही है. पूरा इलाका रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधीन है तो फिर केंद्र सरकार उसे पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है.पायलट ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार 3 साल में ही जनता का विश्वास खो चुकी है. ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है. लोग तैयार बैठे हैं कि चुनाव कब आएं और कब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने.

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