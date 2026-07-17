पायलट बोले- वांगचुक अनशन मामले में सरकार का रूख अड़ियल, मंत्री प्रधान से लेना चाहिए इस्तीफा
अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि चरमरा चुकी है राज्य की चिकित्सा व्यवस्था.
Published : July 17, 2026 at 6:49 PM IST
टोंक: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को लेकर केंद्र सरकार पर अड़ियल रूख अपनाने का आरोप लगाया. पायलट ने शुक्रवार को यहां मीडिया से कहा कि सोनम बीते तीन सप्ताह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर अनशनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को लेकर कतई गंभीर नहीं दिख रही, जबकि हाईकोर्ट ने भी मामले का हल निकालने का निर्देश दिया है. पायलट बोले कि सरकार कुछ सुनना ही नहीं चाहती. उसे प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके. इससे पहले टोंक विधायक सचिन पायलट का जिला कांग्रेस की ओर से नेशनल हाईवे-52 पर स्वागत किया. इसके बाद सचिन लक्ष्मीपुरा, हमीरपुर ओर कुहाड़ा गांव में निजी कार्यक्रमों में शामिल हुए.
अपनी पीठ थपथपा रही है सरकार: पायलट ने राजस्थान में प्रसूताओं की मौत को गंभीर मामला बताया. उन्होंने कहा कि राज्य की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा चुकी है. सरकार का कोई ध्यान नहीं है. सरकार सिर्फ ट्रांसफरों में लगी है. मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार जांच नहीं बिठा रही है. जनता का विश्वास खत्म हो चुका है. जो सरकार चिकित्सा, कानून व्यवस्था एवं शिक्षा में पूरी तरह फेल हो चुकी है. उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है. सरकार बस अपनी पीठ थपथपा रही है.
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बदले की भावना से कार्रवाई: पूर्व डिप्टी सीएम सचिन ने कहा कि शिक्षा व चिकित्सा विभाग पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं. प्रतिशोध को लेकर शिक्षा विभाग में ट्रांसफर किए गए हैं. एक विचारधारा को बढ़ावा देने को यह सब कुछ किया गया है, लेकिन जनता व कर्मचारी इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं. सब कुछ बदले की भावना से हो रहा है. जब व्यक्ति सत्ता में होता है तो उसके सुर अलग होते हैं, लेकिन जब पद छूटता है या छुड़वा दिया जाता है तो सुर अलग हो जाते हैं. मेरा मानना है कि राजनीति में व्यक्ति को अपने आचरण से अपनी भाषा से संयमित रहना चाहिए. मेरा मानना है कि विरोध हो तो जमकर हो सैद्धांतिक हो. टीका टिप्पणी व सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देने से लोकतंत्र में समाज को अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है.
मेरे विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुँचने पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष @SaudSaidiTonk जी सहित सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की।— Sachin Pilot (@SachinPilot) July 17, 2026
कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों द्वारा मिले अपार स्नेह और सम्मान के लिए हृदय से सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। pic.twitter.com/yDZt8J00IE
गडकरी पर साधा निशाना: कांग्रेस नेता सचिन ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की गिनती अच्छे व काम करने वालों में होती थी, लेकिन उन्होंने इथेनॉल के चक्कर में अपनी सारी इमेज गुड़ गोबर कर ली. सड़कों को लेकर अच्छा काम किया था, सब बिगाड़ लिया. इथेनॉल थोपा जा रहा है. ना गाड़ी बनाने वाली कंपनियां तैयार थी और ना इंजन में तकनीकी बदलाव किया गया. सब तैयारी के साथ किया जाना चाहिए. आखिर किसको लाभ पहुंचाने को हो रहा है, यह जनता सब जानती है.
📍Tonk pic.twitter.com/8u4btcA3Go— Sachin Pilot (@SachinPilot) July 17, 2026
पायलट ने कहा कि सरकार अहंकार में काम कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार मुहिम छेड़े हैं. कोटा में छात्रों की गूंज से इसकी शुरुआत हुई थी. आज उत्तराखंड के देहरादून गए हैं. करोड़ों विद्यार्थियों का विश्वास शिक्षा व्यवस्था से उठ गया है. पेपर लीक लगातार जारी हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है.
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