पायलट और डोटासरा बोले- प्रधानमंत्री मोदी से खेजड़ी बोलकर पीपल का पौधा किसने लगवाया ?
पूर्व डिप्टी सीएम पायलट और पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह ने पूछा- आखिर प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट क्यों डिलीट की...
Published : July 5, 2026 at 3:03 PM IST
जयपुर: बालोतरा जिले के पचपदरा में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रिफाइनरी के उद्घाटन के दौरान खेजड़ी का पौधा लगाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और मोदी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री से खेजड़ी का बताकर पीपल का पौधा लगवा दिया गया. बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी गई.
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा- हमेशा क्रेडिट लेने और गलत प्रोपेगेंडा में भाजपा का कोई सानी नहीं. पचपदरा रिफाइनरी, जिसे भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है, वो UPA की अध्यक्ष सोनिया गांधी की दूरदृष्टि और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सोच का नतीजा है. इस रिफाइनरी का 85 प्रतिशत काम कांग्रेस सरकार के दौरान ही पूरा हो चुका था. फिर भी क्रेडिट लेने के चक्कर में भाजपा ने इस रिफाइनरी का दो बार शिलान्यास करवा दिया और लागत 39,000 करोड़ रुपए से 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंचा दिया.
हमेशा क्रेडिट लेने और ग़लत प्रोपेगेंडा में भाजपा का कोई सानी नहीं। पचपदरा रिफाइनरी, जिसे भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है, वो UPA की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की दूरदृष्टि और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सोच का नतीजा है। इस रिफाइनरी का 85 प्रतिशत काम कांग्रेस सरकार के दौरान…— Sachin Pilot (@SachinPilot) July 5, 2026
खैर और कुछ नहीं बता पा रहे, तो ये ही बता दें कि मोदीजी से खेजड़ी बोलकर पीपल का पौधा किसने लगवा दिया? और नौबत क्यों आई कि प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी?
जब अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपति मित्रों के लिए इतने खेजड़ी के पेड़ कटा दिए, तो फिर लगाएंगे कहां से?— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) July 5, 2026
इसीलिए मोदी जी.. " पीपल को खेजड़ी" बताकर काम चला रहे हैं.. और किरकिरी होने पर पोस्ट डिलीट करा रहे हैं। pic.twitter.com/pylI7OikvK
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अडानी-अंबानी के लिए कटवा दिए खेजड़ी के पेड़: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जब अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपति मित्रों के लिए इतने खेजड़ी के पेड़ कटा दिए, तो फिर लगाएंगे कहां से? इसीलिए मोदी जी..'पीपल को खेजड़ी' बताकर काम चला रहे हैं..और किरकिरी होने पर पोस्ट डिलीट करा रहे हैं.
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