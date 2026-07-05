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पायलट और डोटासरा बोले- प्रधानमंत्री मोदी से खेजड़ी बोलकर पीपल का पौधा किसने लगवाया ?

पूर्व डिप्टी सीएम पायलट और पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह ने पूछा- आखिर प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट क्यों डिलीट की...

Prime Minister's tree plantation post
प्रधानमंत्री का पौधारोपण पोस्ट... (Photo: Prime Minister's tree plantation post)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 3:03 PM IST

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जयपुर: बालोतरा जिले के पचपदरा में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रिफाइनरी के उद्घाटन के दौरान खेजड़ी का पौधा लगाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और मोदी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री से खेजड़ी का बताकर पीपल का पौधा लगवा दिया गया. बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी गई.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा- हमेशा क्रेडिट लेने और गलत प्रोपेगेंडा में भाजपा का कोई सानी नहीं. पचपदरा रिफाइनरी, जिसे भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है, वो UPA की अध्यक्ष सोनिया गांधी की दूरदृष्टि और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सोच का नतीजा है. इस रिफाइनरी का 85 प्रतिशत काम कांग्रेस सरकार के दौरान ही पूरा हो चुका था. फिर भी क्रेडिट लेने के चक्कर में भाजपा ने इस रिफाइनरी का दो बार शिलान्यास करवा दिया और लागत 39,000 करोड़ रुपए से 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंचा दिया.

खैर और कुछ नहीं बता पा रहे, तो ये ही बता दें कि मोदीजी से खेजड़ी बोलकर पीपल का पौधा किसने लगवा दिया? और नौबत क्यों आई कि प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी?

पढ़ें: मोदी के रिफाइनरी में पौधारोपण से चर्चा में आया खेजड़ी का मुद्दा, जानिए किसने क्या कसा पीएम पर तंज

अडानी-अंबानी के लिए कटवा दिए खेजड़ी के पेड़: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जब अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपति मित्रों के लिए इतने खेजड़ी के पेड़ कटा दिए, तो फिर लगाएंगे कहां से? इसीलिए मोदी जी..'पीपल को खेजड़ी' बताकर काम चला रहे हैं..और किरकिरी होने पर पोस्ट डिलीट करा रहे हैं.

पढ़ें: देश को मिली पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी, राजस्थान के बालोतरा में PM मोदी ने किया उद्घाटन - जोधपुर एयरपोर्ट

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PM MODI PLANTED SAPLING IN REFINERY
INAUGURATION OF PACHPADRA REFINERY
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PM MODI IN RAJASTHAN

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