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पायलट और डोटासरा बोले- प्रधानमंत्री मोदी से खेजड़ी बोलकर पीपल का पौधा किसने लगवाया ?

जयपुर: बालोतरा जिले के पचपदरा में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रिफाइनरी के उद्घाटन के दौरान खेजड़ी का पौधा लगाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और मोदी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री से खेजड़ी का बताकर पीपल का पौधा लगवा दिया गया. बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी गई.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा- हमेशा क्रेडिट लेने और गलत प्रोपेगेंडा में भाजपा का कोई सानी नहीं. पचपदरा रिफाइनरी, जिसे भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है, वो UPA की अध्यक्ष सोनिया गांधी की दूरदृष्टि और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सोच का नतीजा है. इस रिफाइनरी का 85 प्रतिशत काम कांग्रेस सरकार के दौरान ही पूरा हो चुका था. फिर भी क्रेडिट लेने के चक्कर में भाजपा ने इस रिफाइनरी का दो बार शिलान्यास करवा दिया और लागत 39,000 करोड़ रुपए से 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंचा दिया.