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दुष्यंत चौटाला का दावा- 'बंगाल चुनाव के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, प्रजातंत्र के अंदर मनीतंत्र हावी'

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बंगाल चुनाव के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने की आशंका व्यक्त की है.

Rate of Petroleum products
पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 29, 2026 at 2:58 PM IST

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जींद: पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शनिवार को देर शाम उचाना हलके के करसिंधु गांव पहुंचे. यहां सतबीर नंबरदार के यहां आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र-राज्य सरकार, इनेलो के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला.

'केंद्र सरकार जनता पर दोबारा बोझ डालेगी': पत्रकार वार्ता में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "आज देश की स्थिति गंभीर है. पीएम ने मुख्यमंत्रियों से बैठक कर चर्चा की कि आपातकाल जैसी स्थिति देश में नहीं है. 10 रुपए पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करना ये साफ दिखाता है कि पेट्रोलियम कंपनी के नुकसान की भरपाई केंद्र अपने खजाने से कर रही है. बंगाल चुनाव के खत्म होते ही देश की जनता पर केंद्र सरकार दोबारा बोझ डालने का काम करेगी."

जींद दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)

'सरकार के पास उचित तैयारी नहीं थी': पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "जिस मात्रा में पेट्रोलियम गैस, क्रूड ऑयल आता था वो मात्र आज केंद्र सरकार को नहीं मिल पा रही है. उसी वजह से सरकार के पास न तो उचित स्टाक है न उचित तैयारी थी. उचित तैयारी के न होने के चलते आमजन को नुकसान भुगतना पड़ रहा है. केंद्र के मंत्री बिजली, पेट्रोलियम की मीटिंग ले रहे हैं. हर राज्य के नुमाइंदों को वहां बुला रहे हैं. इनकी विफल रणनीति थी कि विश्वस्तर पर जो तैयारी होनी थी वो नहीं हो पाई. देश के आमजन को बिना किसी युद्ध जैसी स्थिति के भी मार झेलनी पड़ रही है."

'आज प्रजातंत्र के अंदर मनीतंत्र ज्यादा हावी है': राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि "कांग्रेस, भाजपा ने मिलकर ये खेल खेला है. क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष ने किस-किस के वोट देखे और किसने गलत प्रक्रिया से अपना वोट डाला या पार्टी के विरोध में वोट दिया. भाजपा केवल हरियाणा ही नहीं बिहार, उड़ीसा हर प्रदेश में ये दिखा दिया कि आज प्रजातंत्र के अंदर मनीतंत्र ज्यादा हावी है. संगठनों की सोच से जुड़े विधायकों का खरीद-फरोख्त इस तरीके से हो रही है ये साफ दर्शाता है इसका मास्टर पूरे देश के अंदर भाजपा बन चुकी है."

'भाजपा की तैयारी विफल रही': इनेलो द्वारा राज्यसभा में वोट नहीं डालने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "वोट सबका अधिकार है. चुनाव से दूर रहना ये साफ दिखाता है कि ये उनकी मिलीभगत थी. वो तो भाजपा की तैयारी विफल रही. अब भाजपा उन्हें कांग्रेस की बी टीम बताए या कांग्रेस उन्हें भाजपा की बी टीम बताए. एक चीज साफ हो गई थी प्रजातंत्र में वो एक संगठन है जिसके पास वोट की चोट से जो अधिकार था. एक दल को हराने का उनमें वो दम नहीं था कि जाकर वोट की चोट मारे."

फसल खरीद के लिए नये नियम पर दुष्यंत चौटाला ने उठाए सवाल: फसल खरीद को लेकर बनाए गए नियमों पर बोलते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि "सरसों की खरीद शुरू कर दी है लेकिन मंडियों में आज बारदाना नहीं है. मंडियों की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. जो बारदाना जिला मुख्यालय पर आना था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आया. जिस तरह से तापमान बढ़ा है, उससे लगता है कि प्रदेश सरकार को 15 की 5 तारीख से खरीद शुरू करने पड़े. पहले खरीद शुरू होगी तो सीजन में कोई पीड़ित होगा वो किसान होगा. किसान की पीड़ा को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट, मालिकाना हक, पेपर, ट्राली पर नंबर प्लेट होनी चाहिए. किसान पर जितने नियम लगा रहे हैं, वो साफ दिखाता है कि इनकी खरीद की तैयारी नहीं थी. इस सीजन को लंबा करने के लिए सरकार नए नियम बना रही है."

'थोड़े दिन में बीजेपी नायब सैनी को पंजाब का प्रभार दे सकती है': दुष्यंत चौटाला ने कहा भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है. सीएम ने उचाना आकर सिर्फ 33 लाख की घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया. जो घोषणाएं, उद्घाटन हुए हैं, जो आज से दो साल पहले परियोजनाएं हमने लागू की थी. कोई नया एक कदम उचाना, जींद, हरियाणा के लिए लिया हो. सीएम बताए कि कोई पांच उपलब्धि सफलता से लागू की हो. एक योजना लागू की है लाडो लक्ष्मी योजना जिसको लेकर महिलाओं से पूछें कि कितना लाभ उन्हें मिला है. विकास रैली कितनी बार कर ले जब मनरेगा, आंगनबाड़ी इस तरह के कर्मचारियों को भाषण देना है तो मुख्यमंत्री पाकिस्तान में जाकर भी जनसभा कर लेंगे. जिस तरह से बार-बार सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब जा रहे हैं, उससे मुझे तो लगता है कि थोड़े दिनों में पंजाब का प्रभार नायब सिंह सैनी को बीजेपी दे सकती है."

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