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पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे मोहना अनाज मंडी, बोले 'फसल खरीद को लेकर पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है सरकार'

हरियाणा में फसल खरीद की नई मंडी नीति का राज्य के ज्यादातर राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं.

Dushyant Chautala Faridabad visit
पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे मोहना अनाज मंडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 6, 2026 at 3:18 PM IST

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फरीदाबाद: जिले की मोहना अनाज मंडी में मंगलवार को उस समय हलचल बढ़ गई जब दुष्यंत चौटाला अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद की धीमी प्रक्रिया और अव्यवस्थाओं को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

'अपनी उपज बेचने के लिए दर-दर भटक रहे हैं किसान': मोहना मंडी में निरीक्षण के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "सरकार द्वारा किए जा रहे फसल खरीद के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं. मंडियों में खरीद शुरू होने के पांच दिन बाद भी अपेक्षित स्तर पर खरीद नहीं हो पा रही है, जिससे किसान परेशान हैं और अपनी उपज बेचने के लिए दर-दर भटक रहे हैं."

मोहना अनाज मंडी का निरीक्षण करते पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)

'धान-गेहूं की खरीद व्यवस्था में भारी खामियों': उन्होंने गेट पास सिस्टम, डिजिटाइजेशन और धान-गेहूं की खरीद व्यवस्था में भारी खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि "ये व्यवस्थाएं केवल कागजों में ही सीमित हैं. जमीनी स्तर पर किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है."

'खराब फसल के लिए मुआवजा दे सरकार': इतना ही नहीं, हाल ही में हुई बारिश से गेहूं की फसल को हुए नुकसान का मुद्दा भी उन्होंने जोर-शोर से उठाया. दुष्यंत चौटाला ने सरकार से मांग की कि जिन किसानों की फसल बारिश से खराब हुई है, उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए और राहत पैकेज घोषित किया जाए.

'जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी': उन्होंने कहा कि "सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और फसल खरीद को लेकर पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. अगर जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो सकते हैं."

मंडी में ट्रेक्टर की लंबी कतारें: फिलहाल, मोहना मंडी में किसानों (ट्रैक्टर-ट्रॉली) की लंबी कतारें और धीमी खरीद प्रक्रिया सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है.

ये भी पढ़ें-भिवानी में किसान नेता राकेश टिकैत बोले 'मंडियों में पुराने वाला ही सिस्टम ठीक था, खेती ज्यादा पढ़े-लिखे सिस्टम से नहीं चलती है'

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दुष्यंत चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री
FORMER DY CM DUSHYANT CHAUTALA
दुष्यंत चौटाला का फरीदाबाद दौरा
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