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पायलट बोले- राजस्थान में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू...2028 में पहले से ज्यादा बहुमत से बनाएंगे सरकार

जयपुर आवास पर मीडिया से बातचीत करते सचिन पायलट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से उत्साहित पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. ग्रामीण जनता ने भाजपा के तीन साल के शासन और केंद्र की डबल इंजन सरकार की नाकामियों को आईना दिखा दिया है. भाजपा के घमंड और अहंकार को ग्रामीणों ने नकार दिया है. उन्होंने दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आज से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. पायलट बुधवार को जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे.