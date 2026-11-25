पायलट बोले- राजस्थान में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू...2028 में पहले से ज्यादा बहुमत से बनाएंगे सरकार
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन ने कहा-डबल इंजन सरकार फेल. भाजपा के घमंड और अहंकार को ग्रामीणों ने नकारा.
Published : November 25, 2026 at 12:54 PM IST
जयपुर: पंचायत और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से उत्साहित पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. ग्रामीण जनता ने भाजपा के तीन साल के शासन और केंद्र की डबल इंजन सरकार की नाकामियों को आईना दिखा दिया है. भाजपा के घमंड और अहंकार को ग्रामीणों ने नकार दिया है. उन्होंने दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आज से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. पायलट बुधवार को जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे.
टोंक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने केंद्र में अपने 12 साल के शासन में मनरेगा को कमजोर, किसानों पर प्रहार और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है. तीन कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. अब अमेरिका से समझौते में कपास, मक्का सहित कई कृषि उत्पादों को लेकर भारतीय किसानों को नुकसान होने की आशंका है. देश के नौजवान पेपर लीक, लाठीचार्ज, पुलिस बल प्रयोग और फायरिंग जैसी घटनाओं से परेशान हैं. राजस्थान में सरकार के प्रति जनता का गुस्सा चुनाव परिणामों में दिखा.
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भाजपा को जवाब: पायलट ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से करीब पांच प्रतिशत अधिक वोट मिले, जबकि नगरीय निकाय में दोनों में वोटों का अंतर एक प्रतिशत से भी कम था. यह अंतर गांवों में भाजपा के खिलाफ असंतोष दर्शाता है. उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा पर पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया. बोले, कांग्रेस पार्षदों के अपहरण और चुनावी धांधली के प्रयास किए गए. इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर भाजपा को करारा जवाब दिया है. पायलट ने कहा कि जहां कांग्रेस को बहुमत है, वहां पार्टी अपने जिला प्रमुख और प्रधान बनाएगी.निर्वाचन आयोग, पुलिस, प्रशासन और सरकार के दबाव के बावजूद कांग्रेस विजयी प्रत्याशियों को एकजुट रखेगी.
भ्रष्टाचार से जनता परेशान: पायलट ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में बड़े वादे किए थे.चार लाख नौकरियों का आश्वासन दिया था, लेकिन भजनलाल सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी. प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पुलिस अधिकारी, नेता और अधिकारी मिलकर जनता को लूट रहे हैं. जनता सरकार से त्रस्त है और उसने मतदान से नाराजगी जता दी.
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एकजुट होकर लड़ी कांग्रेस: उन्होंने कहा कि यह नतीजे कांग्रेस टीम की मेहनत का परिणाम है. सभी नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और जनता के बीच कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा किया. अब कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और विकास को प्राथमिकता दें. राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूछे सवाल पर पायलट बोले, विधानसभा चुनाव अभी करीब दो साल दूर हैं. ऐसे में सीएम फेस की चर्चा का कोई औचित्य नहीं है. अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे कैसे पूरा किया जाए, इस पर काम होना चाहिए.
महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन: पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए राजनीतिक हित साधना चाहती है.महिला आरक्षण का कानून पहले ही पारित हो चुका है. लोकसभा की 543 सीटों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने में किसी को आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया से पहले जनगणना होनी चाहिए. इसके बाद परिसीमन आयोग गठित होता है और उसकी सिफारिशें संसद में रखी जाती हैं, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को दरकिनार कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. राजस्थान में वार्डों की सीमाएं राजनीतिक एजेंडे के तहत बदली. इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है.
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भाजपा-अकाली गठबंधन अवसरवादिता का उदाहरण: पंजाब में भाजपा और अकाली दल गठबंधन पर पायलट ने कहा, छह साल पहले अकाली ने तीन कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा का साथ छोड़ा था.किसान आंदोलन में करीब 700 लोगों की जान गई थी,तब भाजपा ने अकाली नेताओं पर भ्रष्टाचार और अन्य आरोप लगाए थे. पायलट ने पूछा कि क्या अब किसानों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी मिल गई है? क्या पंजाब को विशेष आर्थिक पैकेज मिल गया? जिन मुद्दों को लेकर अकाली ने भाजपा से नाता तोड़ा था, वे आज भी मौजूद हैं. ऐसे में दोबारा गठबंधन राजनीतिक मजबूरी और अवसरवादिता का उदाहरण है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होगा. आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी.
पंजाब में कानून व्यवस्था पर घेरा: पायलट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, पिछले 24 महीनों में वहां 395 हत्याएं हुई हैं, पुलिस थानों पर हैंड ग्रेनेड हमले, ड्रोन से ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई, फिरौती और गैंगस्टर गतिविधियां बढ़ी हैं. पंजाब सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान गंभीर मुद्दों पर भी मजाक करते दिखते हैं. पायलट ने कहा कि कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में साफ छवि, मेरिट और जनता के बीच सक्रियता देखेगी. नए चेहरों को भी मौका देने पर चर्चा हुई है.
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2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना लक्ष्य: पायलट ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी.उन्होंने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा. सचिन ने कहा कि कांग्रेस में सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं. व्यक्तिगत पद से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी की जीत और जनता की सेवा है. राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाना ही सामूहिक लक्ष्य है.
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