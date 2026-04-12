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टोंक में पायलट का दावा-कांग्रेस असम, केरल व पुडुचेरी विधानसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि भजनलाल सरकार पंचायत चुनाव इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसे पता है कि इसमें भाजपा की हार तय है.

Congress workers welcoming Pilot.
पायलट का स्वागत करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 10:20 PM IST

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टोंक: पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया. साथ ही पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा. पायलट बोले, सरकार चुनाव से डर रही है क्योंकि ढाई साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया. लिहाजा पंचायत चुनाव में जनता इनका सफाया कर देगी.

इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक सचिन पायलट रविवार को दो दिवसीय दौरे पर टोंक पंहुचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने जोरदार स्वागत किया. पायलट ने देवपुरा, हरचंदेड़ा, सोनवा, भरनी, छान एवं साखणा आदि गांवों का दौरा किया. यहां लोगों से संवाद किया. जनसुनवाई की. विकास कार्यों का लोकार्पण किया.

टोंक दौरे पर पायलट बोले... (ETV Bharat Tonk)

पढ़ें:कांग्रेस का सजा 'सियासी दरबार'...गहलोत-पायलट और जूली ने की शिरकत, दिया एकता का संदेश

राजे के बयान पर चुप्पी: इसके मीडिया से बात से पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार में खीचतान चल रही है. सत्ता और संगठन में क्या चल रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है.उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सरकार को तुरंत राहत देनी चाहिए. पायलट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी पर कहा, जो भी दोषी है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन दुर्भावनावश कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान को लेकर मचे सियासी घमासान पर चुप्पी साध ली. बोले, इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा. पायलट ने मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर दुख जताया और कहा कि हमने बड़ा कलाकार खो दिया.

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कांग्रेस की जीत का दावा
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