पायलट का दावा- पांच राज्यों में कांग्रेस व गठबंधन बनाएगा सरकार, राजस्थान में भी ढाई साल बाद सत्ता में लौटेंगे
भीलवाड़ा में पायलट बोले- कोई नेता मुझ पर क्या टिप्पणी करता है? मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता. किया ये बड़ा दावा...
Published : May 3, 2026 at 5:20 PM IST
भीलवाड़ा: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आसींद स्थित देवनारायण के बैकुंठ धाम बरनाघर में रविवार से शुरू 51 कुंडीय विष्णु महायज्ञ में आहुति दी एवं भगवान के दर्शन किए. सचिन ने धर्मसभा में कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे. सोमवार को काउंटिंग में पांचों राज्यों में कांग्रेस एवं गठबंधन की सरकार बनेगी.
वहीं, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के बयान पर पायलट बोले- कोई नेता मुझ पर क्या टिप्पणी करता है? मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता. मेरा फोकस ढाई साल बाद प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव है, जिसमें सबको साथ लेकर काम करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे. सचिन पायलट ने धर्मसभा में कहा कि जनप्रतिनिधि जीते या हारे, जनता के बीच रहकर जनभावना के साथ काम करना चाहिए. जो जनप्रतिनिधि जीतता है, उनको सबको साथ लेकर धर्म, संविधान व कर्तव्य के साथ काम करना चाहिए.
हम सबको संस्कृति, इतिहास व जड़ों को नहीं भुलना चाहिए. जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. बढ़ते समय में काफी जनता साथ होती है, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है. इसीलिए हमेशा सभी को साथ रखकर काम करें. पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. पायलट ने कहा- आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं. अन्नदाता व दूधदाता पर क्या गुजर रही है. युवाओं ने पायलट से कहा- आई लव यू, आई लव यू. इस पर पायलट ने चुटकी ली, अंग्रेजी रहबादो, आप तो हिंदी बोलो.
भीलवाड़ा जिला पहुँचने पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से सुखद मुलाकात की। pic.twitter.com/pxHRYYWpNU— Sachin Pilot (@SachinPilot) May 3, 2026
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सभा के बाद पायलट ने मीडिया से कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सोमवार को आएंगे. उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस व गठबंधन अच्छा परफॉर्म करेगा. सभी राज्यों में हम सरकार बनाएंगे. टोंक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के पायलट को बहरूपिया व भगोड़ा बताने पर पायलट बोले- जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोई नेता मुझ पर क्या टिप्पणी करता है, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता.
उन्होने कहा कि मेरा मकसद राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरे दल और मेरी पार्टी को जो ढाई साल बाद प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें सत्ता में लाना है. बाकी कोई क्या बोलता या नहीं बोलता है, यह सवाल उनसे करें. कार्यक्रम में सवाई भोज महंत सुरेश दास, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व मंत्री रामलाल जाट आदि मौजूद थे.
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