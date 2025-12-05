ETV Bharat / state

'बीजेपी 2016 के एजेंडे को दोबारा लाना चाहती है', हिसार में दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना

जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला 7 दिसंबर को जुलाना में प्रस्तावित रैली की तैयारी में हिसार पहुंचे थे.

Former Deputy Chief Minister Dushyant Chautala
जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 4:19 PM IST

3 Min Read
हिसार: 7 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी जुलाना में रैली करने जा रही है. इसी का न्योता देने पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को हिसार पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि "जुलाना रैली 7 दिसंबर को है. रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे. 12 एकड़ में रैली के लिए इंतजाम किया गया है. बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर नया रिकॉर्ड कायम करेंगे." इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार, भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला.

छात्रा के साथ यौन शोषण पर भाजपा सरकार पर हमलाः जींद यूनिवर्सिटी छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले पर दुष्यंत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में ऐसे मामले आ रहे हैं. एमडीयू यूनिवर्सिटी में भी ऐसे मामले हैं. जीजेयू भी ऐसे मामले आ रहे है. यूनिवर्सिटी के मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं है. मैं राज्यपाल से मिला था. हमारी मांग है कि मामले में कमेटी बना कर यूनिवर्सिटी पर निगरानी रखी जाए. सरकार का रवैया सख्त नहीं है. ऐसी घटनाएं होती तो हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है."

हिसार में मीडिया से बात करते हुए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)

'जात-पात कर सामाजिक माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी': सांसद रामचंद्र जांगड़ा, राव नरबीर सिंह और रामकुमार गौतम द्वारा टिप्पणी किए जाने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "बीजेपी भाईचारे को खराब करने में लगी है. बीजेपी 2016 के एजेंडे को दोबारा लाना चाहती है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए. बीजेपी जात-पात कर सामाजिक माहौल खराब करना चाहती है." बता दें कि रामकुमार गौतम ने जाट नेताओं को पागल बताया था.

Former Deputy Chief Minister Dushyant Chautala
हिसार में दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)

'ढाई महीने से किसानों को बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला है': दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि सात हजार बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन काटी गई है. खेतों से पानी नहीं निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि "बड़ी दुखद बात है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है. ढाई महीने बाद भी किसानों को बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला है. हरियाणा सरकार के मंत्री अपने ससुराल में आज भी बारिश का पानी नहीं निकाल सकते हैं."

'कांग्रेस आपस में टूटी हुई है': सीएम की ओर से नलवा के लिए बड़ी घोषणा पर उन्होंने कहा कि "सीएम मात्र घोषणा करते हैं. योजना जमीन पर नहीं उतर पाते. सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है. सीएम आज कल जापान घूम आते है, परंतु काम नहीं करते. सरकार तो कोई और चला रहा है." पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि "कांग्रेस आपस में टूटी हुई है. कांग्रेस के और नेता बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं. वे सद्भाव यात्रा कर रहे हैं. कांग्रेसियों को पहले आपस में बैठकर सद्भाव यात्रा करनी चाहिए."

