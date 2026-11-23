दोस्त को कैंसर से जूझता देख छोड़ी सब-इंस्पेक्टर की नौकरी, अब क्राउड फंडिंग से गरीब मरीजों के लिए मसीहा बने महातिम सिंह
दिल्ली पुलिस के पूर्व एसआई महातिम सिंह ने वीआरएस लेकर क्राउड फंडिंग से गरीब कैंसर मरीजों की मदद कर रहे हैं. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : November 23, 2026 at 3:39 PM IST
अलवर : आज के इस भागदौड़ भरे और स्वार्थी दौर में जहां लोग अक्सर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, वहीं समाज में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो दूसरों के दर्द को अपना बना लेते हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं महातिम सिंह. अपने एक करीबी दोस्त को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते और इलाज के पैसों के लिए दर-दर भटकते देख महातिम सिंह का दिल इतना पसीजा कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी ही छोड़ दी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में सब-इंस्पेक्टर जैसे प्रतिष्ठित पद पर तैनात रहे महातिम सिंह ने समय से पहले सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली और अब अपना पूरा जीवन गरीब कैंसर मरीजों की सेवा और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने में समर्पित कर दिया है.
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले महातिम सिंह ने बातचीत के दौरान उन्होंने अपने जीवन में आए इस बड़े बदलाव की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि उनके एक अजीज दोस्त थे सलीम. जब सलीम को कैंसर हुआ, तो बीमारी की तकलीफ के साथ-साथ इलाज के भारी-भरकम खर्च ने उनके पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. एक आम और मध्यमवर्गीय परिवार के लिए कैंसर का इलाज करवाना कितना कठिन होता है, यह महातिम सिंह ने बेहद करीब से देखा. दोस्त की इसी बेबसी और आर्थिक तंगी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया.
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उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि वे अब केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, बल्कि ऐसे असहाय मरीजों का सहारा बनेंगे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने साल 2017 में 'कैंसर पेशेंट एंड एजुकेशन फाउंडेशन' की नींव रखी. आज वह इस संस्था के माध्यम से कैंसर पीड़ित जरूरतमंद मरीजों की मदद और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं. फिलहाल उनकी संस्था दो मरीजों की मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि वह मदद करने से पहले मरीज की डिटेल व बीमारी को चेक करते हैं उसके बाद जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं.
सड़क किनारे बोर्ड लेकर खड़े होते हैं, किसी पर दबाव नहीं : संस्था के कामकाज और फंड जुटाने के तरीके के बारे में बताते हुए महातिम सिंह कहते हैं कि वे क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों से आर्थिक सहयोग लेते हैं. लेकिन उनके मांगने का तरीका बिल्कुल अलग और बेहद सम्मानजनक है. वे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और न ही किसी पर पैसे देने के लिए कोई दबाव बनाते हैं. महातिम सिंह अपने साथियों और वॉलंटियर्स के साथ किसी भी शहर के व्यस्त चौराहे या सड़क किनारे एक जागरूकता संदेश लिखा हुआ बोर्ड लेकर शांति से खड़े हो जाते हैं. राह चलते लोग जब उस बोर्ड को पढ़ते हैं और उनके उद्देश्य को समझते हैं, तो वे खुद चलकर उनके पास आते हैं. कोई अपनी इच्छा से एक रुपया देता है, तो कोई दो, पांच या दस रुपए. महातिम बताते हैं कि यही छोटी-छोटी रकम मिलकर किसी गरीब मरीज की सांसें बचाने के काम आती है. दान में मिलने वाली पूरी राशि सीधे संस्था के बैंक खाते में जमा की जाती है.
फिलहाल दो मरीजों का चल रहा है इलाज : महातिम सिंह ने बताया कि वर्तमान में उनकी संस्था दो गरीब कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज का पूरा खर्च उठा रही है. वे बताते हैं कि चूंकि अभी संसाधन सीमित हैं, इसलिए वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मरीजों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि धीरे-धीरे इस कारवां को बड़ा किया जाए. मदद करने की प्रक्रिया में भी पूरी पारदर्शिता बरती जाती है. जब भी कोई मरीज या उसका परिवार मदद के लिए संपर्क करता है, तो संस्था की टीम पहले मरीज की आर्थिक स्थिति, उसके दस्तावेजों और बीमारी की गंभीरता की पूरी जांच-पड़ताल करती है. यह सुनिश्चित करने के बाद कि परिवार वास्तव में जरूरतमंद है, इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि पैसों की कमी से किसी की जान न जाए.
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शुरुआत में नहीं मिला परिवार का साथ : महातिम सिंह बताते हैं कि उनका यह सफर आसान नहीं रहा. वर्ष 2017 में संस्था का पंजीकरण कराकर इस काम की शुरुआत की, तब परिवार के लोग उनके इस निर्णय को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे. लेकिन धीरे-धीरे परिवार के लोगों ने उनकी मुहिम को समझा और अब वे उनका इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यों में समय देने और संस्था चलाने को लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने आईं, लेकिन उन्होंने अपने मन की आवाज सुनकर मदद का काम जारी रखा. महातिम ने बताया कि उनके परिवार में दो बेटियां हैं और उन्होंने पांच वर्षीय बेटे को गोद भी लिया है. उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस की प्रोफेसर है.
लोगों तक पहुंचा रहे जागरूकता का संदेश : महातिम सिंह ने बताया कि संस्था के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वे राजस्थान के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी जा चुके हैं. उन्होंने इस मुहिम में सहायता एवं इससे जुड़ने के लिए जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर के अलावा बनारस, गोरखपुर और अहमदाबाद में भी लोगों से संपर्क किया है. उन्होंने बताया कि जोधपुर और बीकानेर में संस्था के कार्यालय भी शुरू किए गए हैं. उनका प्रयास अधिक से अधिक लोगों को संस्था से जोड़कर कैंसर पीड़ितों की मदद के साथ बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने बताया कि उनकी इस मुहिम में वॉलिंटियर भी साथ चलते हैं.
गुटखा और तंबाकू के खिलाफ युवाओं को कर रहे आगाह : महातिम सिंह की संस्था मुख्य रूप से मुंह के कैंसर (ओरल कैंसर) से पीड़ित मरीजों की सहायता करती है. इस काम के दौरान उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर मामले गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान के कारण सामने आ रहे हैं. इसलिए वे जहां भी जाते हैं, युवाओं और आम लोगों से इन जानलेवा नशीले पदार्थों से दूर रहने की पुरजोर अपील करते हैं. उनका कहना है कि थोड़े से स्वाद के लिए लोग अपनी और अपने पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लगा देते हैं.
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कैंसर मरीजों के लिए अस्पताल बनाने का सपना : महातिम सिंह ने बताया कि उनका सपना केवल दो मरीजों की मदद करना नहीं है. बल्कि वह चाहते हैं कि आगामी दिनों में उनकी संस्था इतनी सक्षम बने कि जरूरतमंद कैंसर मरीजों के लिए अपना अस्पताल बनाया जा सके. इसके लिए वह लोगों से छोटी-छोटी राशि का सहयोग लेकर प्रयास में जुटे हैं.
इधर, अलवर जिले की बात करें तो यहां भी कैंसर के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं. अलवर जिला अस्पताल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सुखवीर सिंह तंवर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जिले में कैंसर मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब युवा वर्ग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहा है. डॉ. तंवर के अनुसार, इसका सबसे बड़ा कारण युवाओं में बढ़ती तंबाकू और गुटखे की लत है. उन्होंने आमजन को सलाह दी है कि यदि शरीर में कोई भी असामान्य बदलाव दिखे या मुंह में छाला लंबे समय तक ठीक न हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. शुरुआती स्टेज पर ही कैंसर विशेषज्ञ से परामर्श लेने पर इस बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है.
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