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दोस्त को कैंसर से जूझता देख छोड़ी सब-इंस्पेक्टर की नौकरी, अब क्राउड फंडिंग से गरीब मरीजों के लिए मसीहा बने महातिम सिंह

महातिम सिंह की मुहिम ( फोटो ईटवी भारत GFX )

अलवर : आज के इस भागदौड़ भरे और स्वार्थी दौर में जहां लोग अक्सर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, वहीं समाज में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो दूसरों के दर्द को अपना बना लेते हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं महातिम सिंह. अपने एक करीबी दोस्त को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते और इलाज के पैसों के लिए दर-दर भटकते देख महातिम सिंह का दिल इतना पसीजा कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी ही छोड़ दी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में सब-इंस्पेक्टर जैसे प्रतिष्ठित पद पर तैनात रहे महातिम सिंह ने समय से पहले सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली और अब अपना पूरा जीवन गरीब कैंसर मरीजों की सेवा और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने में समर्पित कर दिया है.