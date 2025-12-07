ETV Bharat / state

दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल तीन दिन के गुजरात दौरे पर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार, 7 दिसंबर से तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे हैं.

दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल तीन दिन के गुजरात दौरे पर
दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल तीन दिन के गुजरात दौरे पर (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 7:17 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार से तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे. केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर गुजरात दौरे की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि, "तीन दिन के दौरे पर गुजरात जा रहा हूं. वहां कई कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा." गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर हुए जूता फेंकने के हमले के बाद केजरीवाल ने अचानक गुजरात दौरे का निर्णय लिया है.

केजरीवाल का गुजरात दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब पार्टी गुजरात में राजनीतिक हमलों का दबाव झेल रही है. ताजा घटना गुजरात के जामनगर का ही है, जहां जामनगर में आयोजित आम आदमी पार्टी की सभा में उस वक्त हंगामा हो गया, जब जनसभा में मौजूद दर्शकों में से अचानक एक व्यक्ति द्वारा विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका गया. केजरीवाल ने उस घटना की निंदा करते हुए इस घटना के लिए भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था.

केजरीवाल ने X पोस्ट कर लिखा था, "गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने BJP और Congress दोनों को हिला दिया है. हम BJP की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है… क्यों? जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया. ये हमला साफ़ बताता है कि गुजरात में BJP–Congress अब AAP के खिलाफ़ एकजुट होकर लड़ रही हैं. लेकिन दोनों पार्टियां सुन लें - AAP के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं. गुजरात की जनता अब AAP की तरफ़ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है, और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है."

गोवा अग्निकांड पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया: गोवा के ओपेरा अग्निकांड को लेकर AAP संयोजक केजरीवाल का बयान सामने आया है. केजरीवाल ने एक्स पर कहा; ''गोवा के अरपोरा में हुई दुखद अग्निकांड से बहुत दुःखी हूं, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं.शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. ईश्वर करे कि इस संकट की घड़ी में सभी प्रभावित लोगों को शक्ति और सांत्वना मिले.''

