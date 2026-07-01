ETV Bharat / state

जगन के भाई पप्पू गुर्जर का सनसनीखेज आरोप- पहले नशीली दवा दी गई और बाद में हत्या, पत्नी कोमेश ने दी ये चेतावनी

जगन गुर्जर हत्याकांड- भाई पप्पू गुर्जर ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप. पत्नी कोमेश ने न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी...

Jagan Gurjar Murder Case
कोमेश गुर्जर और जगन गुर्जर (ETV Bharat Bari)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 10:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़ी (धौलपुर): पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के मामले में बुधवार को उसके पैतृक गांव वभूतिपुरा में हुए अंतिम संस्कार के दौरान पैरोल पर पहुंचे उसके भाई पप्पू गुर्जर ने जेल प्रशासन और चिकित्सकीय व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए. वहीं, जगन की पत्नी एवं पूर्व दस्यु कोमेश गुर्जर ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी.

पैरोल पर अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे पप्पू गुर्जर ने आरोप लगाया कि जगन गुर्जर की मौत सामान्य घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश का परिणाम है. उन्होंने दावा किया कि पहले उसे नशीली दवा दी गई और बाद में उसकी हत्या की गई. पप्पू ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की भूमिका हो सकती है और वास्तविक दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

जगन गुर्जर की पत्नी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bari)

पढ़ें : साथ नाश्ता किया, लूडो खेला, फिर गमछे से घोंटा गला... जगन गुर्जर की हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए चली ये शातिराना चालें

उधर जगन गुर्जर की पत्नी एवं पूर्व दस्यु कोमेश गुर्जर ने भी प्रशासन और सरकार से न्याय की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि हत्या की घटना जेल परिसर के भीतर हुई है, इसलिए पूरे मामले की गहन जांच कराई जानी चाहिए. कोमेश ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह उनकी जगन से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उसने जेल के भीतर कुछ विवाद होने की जानकारी दी थी.

पढ़ें : पूर्व दस्यु जगन गुर्जर का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, उमड़ी भीड़, पैरोल पर पहुंचे तीनों भाई

कोमेश गुर्जर ने कहा कि परिवार ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं और यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएगी. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कोमेश ने कहा कि परिवार को उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे तथा सच्चाई सामने लाएंगे.

समर्थकों में आक्रोश : जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके परिवार और समर्थकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. परिजन लगातार मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहा है. वहीं, प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की जांच जारी है.

TAGGED:

LAST RITES OF FORMER DACOIT
JAGAN GURJAR MURDER
PAPPU GURJAR SERIOUS ALLEGATIONS
पहले नशीली दवा दी गई
JAGAN GURJAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.