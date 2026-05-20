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वृंदावन पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू; कात्यानी देवी मंदिर में की पूजा, बोले- "धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ आये हैं."

मथुरा : पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को वृंदावन पहुंचे. उन्होंने कात्यानी देवी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की. मंदिर के पुजारी ने उन्हें माता की चुनरी, प्रसाद और दुपट्टा भेंट किया. पूर्व क्रिकेटर को देखकर लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ दर्शन करने के लिये आये हैं.

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी वृंदावन के मंदिरों में हर रोज दर्शन करने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को अपने परिवार के साथ वृंदावन के कात्यायनी देवी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे. मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से पूजा कराई और प्रसादी भेंट की.

वृंदावन पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू (Video credit: ETV Bharat)

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को देखकर उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई. मंदिर परिसर में 20 मिनट रुकने के बाद उनका काफिला वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना हो गया. कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं दिया.