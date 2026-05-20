ETV Bharat / state

वृंदावन पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू; कात्यानी देवी मंदिर में की पूजा, बोले- "धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ आये हैं."

पुजारी कमल ने बताया कि बुधवार को पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए थे.

वृंदावन पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू
वृंदावन पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को वृंदावन पहुंचे. उन्होंने कात्यानी देवी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की. मंदिर के पुजारी ने उन्हें माता की चुनरी, प्रसाद और दुपट्टा भेंट किया. पूर्व क्रिकेटर को देखकर लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ दर्शन करने के लिये आये हैं.

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी वृंदावन के मंदिरों में हर रोज दर्शन करने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को अपने परिवार के साथ वृंदावन के कात्यायनी देवी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे. मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से पूजा कराई और प्रसादी भेंट की.

वृंदावन पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू (Video credit: ETV Bharat)

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को देखकर उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई. मंदिर परिसर में 20 मिनट रुकने के बाद उनका काफिला वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना हो गया. कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं दिया.

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि धार्मिक यात्रा पर वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने के लिए परिवार के साथ आया हूं. राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं दूंगा. धार्मिक यात्रा है. मंदिरों में दर्शन करके मन में शांति और उत्साह बना रहता है.

कात्यानी सिद्ध पीठ मंदिर के पुजारी कमल ने बताया कि बुधवार को पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए थे. वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा पाठ कराया गया.

उन्होंने बताया कि पूर्व क्रिकेटर ने मंदिर भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की तो उनका पूरा मंदिर परिसर दिखवाया गया. उन्होंने कहा कि जब भी समय मिलेगा, मैं यहां आया करूंगा.

यह भी पढ़ें : तीर्थनगरी ऋषिकेश में हुई नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे की सगाई, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

TAGGED:

FORMER CRICKETER NAVJOT SINGH SIDHU
NAVJOT SINGH SIDHU IN VRINDAVAN
KATYANI DEVI TEMPLE
MATHURA NEWS
MATHURA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.