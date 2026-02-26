ETV Bharat / state

पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव और सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात, खेल संस्कृति को मजबूत करने पर चर्चा

मुख्यमंत्री साय ने कपिल देव को खेलों के प्रोत्साहन और खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया.

KAPIL DEV VISHNUDEO SAI MEET
कपिल देव विष्णुदेव साय की मुलाकात (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 26, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सौजन्य मुलाकात की. सीएम ने कपिल देव को बेल मेटल से बनी प्रतिकृति, पुण्यभूमि छत्तीसगढ़ कॉफी टेबल बुक भेंट कर उनका अभिनंदन किया.

सीएम साय और कपिल देव की मुलाकात

मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास, अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी मौजूद रहे.

KAPIL DEV VISHNUDEO SAI MEET
सीएम साय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी कपिल देव को दी. विष्णुदेव ने बताया कि खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए अधोसंरचना, प्रशिक्षण और अवसरों का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है.

कपिल देव ने खेल में हो रहे परिवर्तन की सराहना की

पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने छत्तीसगढ़ में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की सराहना की. देव ने कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास के इस माहौल में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट मंच मिलेगा और छत्तीसगढ़ सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा.

TAGGED:

KAPIL DEV
VISHNUDEO SAI
कपिल देव छत्तीसगढ़
KAPIL DEV VISHNUDEO SAI MEET
FORMER CRICKET CAPTAIN IN CG

