CPI के 4 बार MLC रहे केदार पांडे के बेटे JDU में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव
बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले पाला बदल शुरू हो गया है. दिवंगत एमएलसी केदार पांडे के बेटे जेडीयू में शामिल हुए हैं. पढ़ें..
Published : February 8, 2026 at 1:50 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी नेताओं का दल बदल समाप्त नहीं हुआ है. कई नेता आने वाले चुनाव को देखकर दलबदल रहे हैं. पूर्व एमएलसी स्वर्गीय केदार पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद भी वामपंथी दल छोड़कर जेडीयू में आज शामिल हो गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई है.
चार बार एमएलसी रहे हैं केदार पांडे: स्वर्गीय केदार पांडे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चार बार विधान पार्षद चुने गए. जीवन के अंतिम दिनों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के तौर पर ही उनकी पहचान रहे. वामपंथी दल में होने के बावजूद नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी यहां जगजाहिर थी. अब उनके बेटे पुष्कर आनंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर जदयू में शामिल हो गए हैं.
क्या चुनाव लड़ेंगे पुष्कर?: केदार पांडे के निधन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर उपचुनाव में पुष्कर आनंद ने भी भाग्य आजमाया था लेकिन सफलता नहीं मिली. अब एक बार फिर से जदयू के टिकट पर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं ऐसी चर्चा है. पुष्कर आनंद का कहना है कि यह तो पार्टी तय करेगी. नीतीश कुमार के काम में विश्वास जताते हुए ही जेडीयू में शामिल हुए हैं.
"मैं हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित रहा हूं. मेरे पिता भी नीतीश कुमार के विचारों के साथ ही थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है, वह काबिले तारीफ है."- पुष्कर आनंद, केदार पांडे के बेटे
क्या बोले उमेश कुशवाहा?: वहीं, जेडीयू में लगातार नेताओं के आने पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 सालों में न्याय के साथ विकास का जो काम किया है, उससे सभी लोग काफी प्रभावित हैं. इसी कड़ी में आज पुष्कर आनंद भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं.
"तमाम दलों के लोग मुख्यमंत्री के साथ काम करना चाहते हैं. केदार पांडे के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है. उनके लड़के पुष्कर आनंद है और यह भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण से चुनाव लड़ चुके हैं. इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड
" विकास पुरुष" माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी के ‘न्याय के साथ विकास’ की धारा में आस्था व्यक्त करते हुए तथा राज्य में हो रहे निरंतर विकास कार्यों से प्रभावित होकर पूर्व विधान पार्षद स्व० केदार नाथ पांडेय जी के सुपुत्र एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री आनंद पुष्कर जी ने आज जदयू… pic.twitter.com/n203Og58NE— Umesh Singh Kushwaha (@JDUUmeshSingh) February 8, 2026
आपको बता दें कि इस साल विधान परिषद के 19 सीटों पर चुनाव होना है. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव इस साल के अंत में होगा. जहां से केदार पांडे लगातार चार बार विधान पार्षद रहे हैं.
