छतरपुर की रानी बन गईं शीला, 30 साल बाद पूर्व पार्षद का सनातनी बनने का ऐलान
छतरपुर की पूर्व पार्षद रानी बेगम ने शुक्रवार को फिर से किया धर्म परिवर्तन. विधि-विधान से हिंदू धर्म अपनाकर अपना पुराना नाम शीला यादव रख लिया.
Published : January 30, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 3:57 PM IST
छतरपुर: तीस साल पहले मुस्लिम बन चुकी छतरपुर की एक पूर्व महिला पार्षद ने फिर से धर्म परिवर्तन कर सनातन को अपना लिया है. स्थानीय अनगढ़ टौरिया में चल रहे धामिर्क अनुष्ठान के दौरान रानी बेगम ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया. महिला का कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से किया है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है.
बता दें शीला यादव ने 1995 में एक मुस्लिम युवक के साथ निकाह कर इस्लाम अपना लिया था. निकाह के बाद वह छतरपुर नगरपालिका में पार्षद भी रहीं. शादी के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई. उन्होंने विश्व हिंदू सनातन समिति से संपर्क किया और शुक्रवार को विधिविधान से हिंदू धर्म अपनाकर अपना पुराना नाम शीला यादव रख लिया है.
दरसल छतरपुर के वार्ड नंबर 11 की पूर्व पार्षद रानी बेगम ने 30 साल पहले सवीर काजी से निकाह कर धर्म परिवर्तन कर लिया था. उसी बीच उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत गईं. लेकिन उनका मन सनातन से नहीं हट रहा था. उन्होंने छतरपुर कलेक्टर के पास धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन दिया था. कानूनी मदद नहीं मिलने पर उन्होंने छतरपुर की अनगढ़ टौरिया पर हवन- पूजन कर मंत्र उच्यारण के साथ फिर से सनातन धर्म अपना लिया. उन्होंने कहा कि अब वह खुश हैं, उन पर कोई दबाव नही है.
रानी बेगम से शीला यादव बनी पूर्व पार्षद ने बताया, मेरा नाम पुराना शीला यादव था. मैंने साबिर काजी से कोर्ट मैरिज कर इस्लाम धर्म अपनाया था. मैंने आज मंदिर में विधि-विधान के साथ फिर से सनातन धर्म अपना लिया है.
वहीं पुजारी सौरभ ने बताया, रानी बेगम हिंदू धर्म अपनाकर शीला यादव बन गई हैं. उनका जन्म हिन्दू धर्म मे हुआ था, किसी कारणवश उन्होंने इस्लाम अपना लिया था. आज दोबारा धर्म परिवर्तन कर उन्होंने सनातन को अपना लिया है.