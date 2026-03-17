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गोरखपुर में पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या, सोनौली रोड पर शव रखकर लगाया जाम, नारेबाजी

गोरखपुर: शहर के वार्ड नंबर 14 बरगदवा इलाके में सोमवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला के बाद गोली मारकर कर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है. वहीं सीएम योगी ने भी तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया. इसके बाद पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि प्राथमिकता से हर पहलू से इस मामले में जांच हो.

आरोपी मौके से फरार: जानकारी के अनुसार, राजकुमार चौहान आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. जब चार बदमाशों ने उनका पीछा कर उनके ऊपर फायर झोंक दिया. इसके बाद में जान बचाने के लिए करीब 100 मीटर तक पूर्व पार्षद भागे, लेकिन हमलावर उनका पीछा कर उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. वह अपने घर के पास ही मौजूद थे, तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

इलाके में तनाव का माहौल: मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राजकुमार चौहान को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौके पर जुट गए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है.

जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: सीओ गोरखनाथ रवि सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया जाएगा. घटना से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. वहीं, पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र में से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर घटी है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर सोनौली रोड को जाम कर दिया. हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा करने लगे. बताया जा रहा है कि राजकुमार वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी थे. वह गोरखपुर के एक राज्यसभा सांसद के करीबी भी बताये जा रहे है.