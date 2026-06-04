बरेली में पूर्व पार्षद की हत्या! भाई से चल रहा था संपत्ति विवाद, बेटा बोला- ऊपरी मंजिल से नीचे धक्का दिया
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 11:17 PM IST
बरेली : पूर्व पार्षद और कपड़ा व्यापारी सूर्य प्रकाश गुप्ता की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने हत्या बताते हुए सगे भाई और भतीजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
किला थाना क्षेत्र के गढ़ी चौकी के रहने वाले सूर्य प्रकाश गुप्ता कपड़ा कारोबार से जुड़े थे, उनके परिवार में लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी.
मृतक के बेटे अंशु गुप्ता का कहना है कि गुरुवार सुबह चाचा के साथ कुछ लोग घर पर आए थे. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया. इसी दौरान उनके पिता को घर की ऊपरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए.
परिजनों ने मृतक के भाई विष्णु गुप्ता और उनके बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस को नामजद तहरीर दी है. उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मामले में पुलिस ने 10 के खिलाफ केस दर्ज किया है.
घटना की सूचना मिलते ही किला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.
सीओ अंजनी कुमार तिवारी ने बताया कि सूर्य प्रकाश की गुप्ता की उनके ही परिजनों ने संपत्ति विवाद में हत्या कर दी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.
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