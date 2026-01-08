ETV Bharat / state

कड़कड़ाती सर्दी में भूख हड़ताल पर जितेंद्र कौर, बोलीं- श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापना करें

धरने पर बैठी जितेंद्र कौर ने बताया कि परिक्रमा मार्ग में स्थित सिनसिनी बुर्ज का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था. उसी समय सिनसिनी बुर्ज पर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति और समीप एक किले में हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी. बीच में श्रीकृष्ण की मूर्ति खंडित हो गई, जिसे किसी ने गिरा दिया. वर्तमान में उस स्थान पर भगवान के चरण चिह्न पड़े हुए हैं, जो खुले में पड़े रहना श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है.

भरतपुर : कड़कड़ाती सर्दी और सर्द हवाओं के बीच श्री बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर बुधवार देर रात को भाजपा की पूर्व महिला पार्षद भूख हड़ताल पर बैठ गईं. श्री बांके बिहारी जी परिक्रमा मार्ग स्थित ऐतिहासिक सिनसिनी बुर्ज पर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति पुनः स्थापित किए जाने और खंडित मूर्ति के चरण चिह्नों का विधिवत विसर्जन कराने की मांग को लेकर भाजपा की पूर्व महिला पार्षद जितेंद्र कौर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पांच-छह माह पहले ज्ञापन देने और अल्टीमेटम के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दो-तीन बार गिरफ्तारी के नोटिस भेजे : पूर्व पार्षद ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से खंडित मूर्ति के चरण चिह्नों का गंगा जी में विधिवत विसर्जन कराने और उसी स्थान पर नई मूर्ति स्थापित करने की मांग की थी. आरोप है कि जब स्थानीय लोग या वह स्वयं कुछ करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन की ओर से गिरफ्तारी के आदेश भेज दिए जाते हैं. वहां सीढ़ियां बनाई गईं थी, जिस पर देवस्थान विभाग की भूमि से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए दो-तीन बार गिरफ्तारी के नोटिस भेजे गए.

प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी: जितेंद्र कौर ने सवाल उठाया कि यदि वह स्थान देवस्थान विभाग का है और सरकारी संपत्ति है, तो वहां आवश्यक धार्मिक और संरक्षण संबंधी कार्य कराना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है. जैसे अपने घर या परिवार में कोई मूर्ति खंडित होती है तो हम उसका विसर्जन करते हैं, वैसे ही भरतपुर भी हमारा परिवार है. महाराजा सूरजमल की विरासत और लोहागढ़ की पहचान से जुड़ी यह आस्था उपेक्षित पड़ी है.

उन्होंने कहा कि कहते हैं राम की सरकार है, लेकिन कृष्ण से टकरा रहे हैं. राम की सरकार है तो कृष्ण का काम भी होना चाहिए. श्रीकृष्ण भगवान की खंडित मूर्ति पड़ी है, उसका विसर्जन किया जाए और वहां नई मूर्ति स्थापित की जाए. पांच महीने पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक माह का अल्टीमेटम दिया था कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन शुरू करेंगी. आरोप है कि पांच–छह महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. जब तक प्रशासन खंडित मूर्ति के चरण चिह्नों का विसर्जन कर नई मूर्ति की स्थापना नहीं कराता, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी.