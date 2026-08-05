कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज, ज्यूडिशियल रिमांड पर राम गोपाल अग्रवाल भेजे गए जेल
कोल लेवी मामले में 14 अगस्त और शराब घोटाला मामले में 19 अगस्त तक ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल गए अग्रवाल.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 10:23 PM IST
रायपुर: कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल बुधवार को कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें फिर से 14 अगस्त तक कोल लेवी मामले में ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. इसके साथ शराब घोटाला मामले में उन्हें 19 अगस्त तक ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल में रहना होगा.
रायपुर के कोर्ट में रामगोपाल अग्रवाल कोल लेवी मामले में 14 अगस्त को पेश होंगे. वही शराब घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल की पेशी कोर्ट में 19 अगस्त को होगी.
राम गोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज
कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल 3 साल तक फरार रहने के बाद 8 जुलाई 2026 को EOW के कार्यालय पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया था. जांच एजेंसी का आरोप है कि उनकी भूमिका कथित कोयला घोटाला शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग से जुड़े पैसों के प्रबंधन में रही है. जांच कर रही एजेंसी का कहना है कि मामले में वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की जांच अभी भी जारी है.
वहीं, शराब घोटाले की जांच ED और EOW जैसी जांच एजेंसियां कर रही हैं. बुधवार को कोर्ट में रामगोपाल अग्रवाल के जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है.
ज्यूडिशियल रिमांड पर राम गोपाल अग्रवाल भेजे गए जेल
रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ लगभग 3200 करोड़ के शराब घोटाला, 500 करोड़ का कोयला घोटाला, 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जांच चल रही है. जांच एजेंसियों को पहले रामगोपाल के विभिन्न स्थानों में होने की सूचनाए भी मिली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था. जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था. नोटिस मिलने के बाद 8 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल ने ईओडब्ल्यू एसीबी के दफ्तर में सरेंडर किया था.
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